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Врать не буду: Маша Ефросинина рассказала о своих буднях на карантине

Lite » Новости шоу-бизнеса 08.04.2020 - 12:52
Врать не буду: Маша Ефросинина рассказала о своих буднях на карантине
Маша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Маша поделилась своими хрониками карантина

Телеведущая Маша Ефросинина рассказала в программе «Зірковий шлях» на канале «Украина», как коротает будни на карантине.

Ведущая Маша Ефросинина журналистам призналась, кто в ее доме главная хозяйка.

«Я вам врать не буду, – сказала Маша Ефросинина, – я не готовлю, иногда мою пол, моя дочь моет посуду. Я счастливая женщина, потому что могу работать и заниматься собой».

Даже на время карантина звезда придерживается привычного режима. Как обычно встает в 7:30, делает зарядку и принимает душ.

Маша Ефросинина дома также тренируется на беговой дорожке.

«По утрам я ставлю себе сериал и бегаю, – сказала телеведущая. – Здесь стоят кроссовки моего мужа и мои. Мы по очереди разбиваемся, кто когда ее занимает».

В кабинете телеведущей есть своя библиотека, поэтому Маша Ефросинина любит проводить время за чтением книги и, обращаясь к зрителям, призывает всех сидеть дома. По ее словам, сейчас желательно инвестировать время в себя.

«Давайте проводить этот карантин вместе! – предложила Маша Ефросинина. – Вы всегда можете найти меня в соцсетях».

Напомним, ранее Ефросинина поделилась утренним чудо-напитком.

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