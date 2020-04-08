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Брехати не буду: Маша Єфросиніна розповіла про свої будні на карантині

Lite » Новини шоу-бізнесу 08.04.2020 - 12:52
Брехати не буду: Маша Єфросиніна розповіла про свої будні на карантині
Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Маша поділилася своїми хроніками карантину

Телеведуча Маша Єфросиніна розповіла в програмі «Зірковий шлях» на каналі «Україна», як коротає будні на карантині.

Ведуча Маша Єфросиніна журналістам зізналася, хто в її домі головна господиня.

«Я вам брехати не буду, - сказала Маша Єфросиніна, - я не готую, іноді мию підлогу, моя дочка миє посуд. Я щаслива жінка, бо можу працювати і займатися собою».

Навіть на час карантину зірка дотримується звичного режиму. Як завжди встає о 7:30, робить зарядку і приймає душ.

Маша Єфросиніна вдома також тренується на біговій доріжці.

«Вранці я ставлю собі серіал та бігаю, - сказала телеведуча. - Тут стоять кросівки мого чоловіка і мої. Ми по черзі разбиваемся, хто коли її займає».

У кабінеті телеведучої є своя бібліотека, тому Маша Єфросиніна любить проводити час за читанням книги і, звертаючись до глядачів, закликає всіх сидіти вдома. За її словами, зараз бажано інвестувати час у себе.

«Давайте проводити цей карантин разом! - запропонувала Маша Єфросиніна. - Ви завжди можете знайти мене в соцмережах».

Нагадаємо, раніше Єфросиніна поділилася ранковим диво-напоєм.

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