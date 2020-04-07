Очищает и запускает метаболизм: Ефросинина поделилась утренним чудо-напитком

Маша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Ведущая давно не делилась секретами красоты и здоровья

Маша Ефросинина решила исправить ситуацию и хотя бы частично приоткрыть поклонникам свои секреты красоты и здоровья в период карантина. Как и многие украинцы, семья Ефросининой также находится на домашней самоизоляции. И все же Маша старается в это время выпускать полезные прямые эфиры с педиатрами, психологами и т.д. За всем этим телеведущая и блогер практически перестала делиться бьюти-лайфхаками. Однако 7 апреля утром Маша показала свой главный “лайфхак” с теплой водой и медом.

Так, на своей instagram-страничке телеведущая записала утреннее видео, позируя с забавной instagram-маской в виде венка из чеснока. Также блогер нанесла увлажняющие патчи под глаза!

“Хочу исправить ошибку. В том, что я показываю все на карантине, кроме каких-то приемов ухода за собой, — говорит Маша. — Чеснок! Говорит о том, что я вчера вечером прочла, что какие-то доктора советуют съедать чеснок натощак. Я решила так — пускай он будет у меня на голове. Жрать я его не буду — не понимаю, зачем это делать. Моя главная рекомендация по утрам следующая. Я ее много раз показывала”.

Далее телеведущая показала на столе стакан теплой воды и баночку с медом.

“Горячая вода, но не обжигающая горло — градусов 40. Мед, беру неполную чайную ложку и размешиваю в воде. Значит, горячая вода с медом утром все очищает, запускает метаболизм, говорит “приветики” вашему кишечнику и обмену веществ. Вообще я сейчас в течение всего карантина пью горячую воду в течение всего дня. Хуже точно не будет! А еще очень хорошо регулирует аппетит”, — подытожила Ефросинина.

Кстати, как-то Ефросинина поделилась главными принципами своего питания. Один из которых — Маша старается не голодать! “Не могу и не хочу. Не верю в пользу от этого”, — говорит телеведущая.

Также фрукты и фреши она употребляет до приема пищи. Как объясняет ведущая, на переваривание фруктов уходит минут 15-20, а на тяжелую пищу — до нескольких часов.

Углеводную пищу Ефросинина позволяет себе только до 15 часов, не позже. Ведь углеводы — это энергия, а наша активность приходится как раз на утренние и обеденные часы, а затем наступает спад.

И, пожалуй, одно из главнейших правила — практически полный отказ от мучного. Блогер не перестает об этом повторять. Мол, увидеть ее за кусочком торта практически невозможно! Она отказалась от выпечки, тортов и пирожных, сдобы, пельменей и т.д. Если хлеб, то исключительно из твердых сортов пшеницы.

Напомним, ранее Маша Ефросинина позабавила сеть смешным фотоколлажем.