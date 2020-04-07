Очень раздражало: Алена Винницкая призналась, слушает ли песни "ВИА Гры"

Алена Винницкая (фото: instagram.com/alenavinnitskaya)

У Алены все еще есть любимый альбом коллектива

Ведущая канала «Украина» Алена Винницкая рассказала в прямом эфире в Инстаграм программы «Зірковий шлях» о том, общается ли с бывшими коллегами по группе «ВИА Гра», и какой альбом этого музыкального проекта может назвать своим любимым.

Алена Винницкая привыкла к вопросам о ее карьере в группе «ВИА Гра», в которой была солисткой 20 лет назад.

«Прошло много времени. Сначала меня очень сильно раздражало, что это вообще кого-то еще интересует. А теперь наоборот, мне это даже нравится, потому что, значит, оставила какой-то такой след, прошло уже 20 лет с выхода первого клипа «Попытка №5», - говорит ведущая канала «Украина» и добавляет, что ни с кем из коллег по группе, кроме Надежды Мейхер не общается.

Воспоминаний о коллективе у Винницкой очень много.

«У меня, по-прежнему, остается любимым первый альбом «ВИА Гра», который, кстати, не всем нравится, потому что он менее коммерческий, как мне кажется. Не считая, конечно, «Попытки №5» и еще нескольких песен, которые стали суперхитами. И мне кажется, что как раз в этой некоммерческой струе столько было души и желания сделать что-то прекрасное, что до сих пор, я его недавно слушала, и правда, я другими ушами услышала, это все очень здорово», - делится Винницкая.