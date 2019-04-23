Воздушный зефир: Катя Осадчая восхитила стильным выходом в розовом костюме

Катя Осадчая похвасталась более, чем бодрым началом нового дня. Так, с самого утра 23 апреля известная украинская телеведущая отправилась на прямой эфир популярной программы "Сніданок з 1+1", ведущими которой являются Руслан Сеничкин и Людмила Барбир. Так, уже в 7 утра Осадчая опубликовала селфи в машине, отмечая, что отправляется на эфир.

Чуть позже телеведущая поделилась парочкой фото в очень ярком образе. Так, перед камерами проекта Катя Осадчая появилась в брючном костюме сочного летнего оттенка – насыщенного розового. Следует подчеркнуть, что такой оттенок очень к лицу Осадчей. Кроме того, он освежает и молодит.

Свой образ Осадчая дополнила белым топом, а также белоснежной чалмой – тренд летнего сезона 2019. На ножках – серебряные туфли-лодочки на шпильке. В целом, получился очень яркий летний лук.

Катя Осадчая с ведущими программы "Сніданок з 1+1" Людмилой Барбир и Русланом Сеничкиным (фото: instagram.com/kosadcha)

Также на instagram-страничке Сеничкина появилось несколько атмосферных фото с Катей Осадчей.

Катя Осадчая и Руслан Сеничкин (фото: instagram.com/ruslan_senichkin)

Интересно, что в эфире утреннего шоу Осадчая также ответила на вопрос, кого считает "самым забавным" артистом украинского шоу-бизнеса. По словам телеведущей, это Оля Полякова. Ведь певица не боится шутить над собой.

"Повірте, Оля Полякова – найкумедніша артистка нашого шоу-бізнесу. Тому що так, як вона вміє жартувати над собою і над колегами, як виявилося, не вміє ніхто", - говорит Осадчая. Соответствующее видео было опубликовано в twitter-блоге MyGlamWish.

Отметим, что 21 апреля прошел суперфинал шоу Голос країни 9 сезон, победительницей которого стала одна из фавориток Оксана Муха. При этом поклонники проекта также отметили шикарный вечерний образ Кати Осадчей. Телеведущая появилась на сцене шоу в элегантном вечернем платье в пол с разрезом до средины бедра. При этом платье – белого цвета, полностью украшенное пайетками. Поклонники ведущей даже отметили, что в таком образе она похожа на невесту.

Кроме того, до этого Осадчая призналась своим подписчикам, что переживает в последнее время очень насыщенные и даже напряженные будни. Череду дней телеведущая назвала настоящим "светским марафоном".