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"Снова замуж": Катя Осадчая в белоснежном платье зачаровала в финале Голос країни 9

Lite » Новости шоу-бизнеса 22.04.2019 - 10:26
"Снова замуж": Катя Осадчая в белоснежном платье зачаровала в финале Голос країни 9
Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)

Осадчая в прямом смысле блистала на сцене Голос країни 9

Финальный, 14-й выпуск, шоу Голос країни 9 сезон завершился 21 апреля. "Горячий" суперфинал вывел на сцену, как обычно, четыре исполнителя: Андрей Хайят, Карина Арсентьева, Виктория Олейник и Оксана Муха. В итоге, по результатам зрительского голосования, победу в 9 сезоне Голос країни одержала одна из фавориток шоу – Оксана Муха со своим нежным народным вокалом. Отметим, что девушку уже успели назвать "второй Квиткой Цисык".

Однако помимо победительницы шоу и голосования, зрители шоу также обсуждали и выход несменных ведущих – звездной пары Катя Осадчая и Юрий Горбунов. При этом к суперфиналу именитая украинская телеведущая подготовилась на все 100%.

Катя Осадчая появилась на сцене проекта в роскошном вечернем платье белоснежного цвета. С длинной юбкой в пол и разрезом до средины бедра, с открытыми плечами, корсетом – Осадчая выглядела словно невеста. Более того, платье обильно было декорировано пайетками. Так что телеведущая в прямом смысле блистала на сцене 14-го выпуска Голос країни 9.

Свой роскошный вечерний образ Осадчая дополнила серебряными туфлями-лодочками на шпильке.

Волосы были уложены в аккуратную прическу: ровный пробор, объемные локоны. Лаконичные украшения и вечерний макияж довершили бесподобный выход Осадчей.

Катя Осадчая

Катя Осадчая на сцене суперфинала шоу Голос країни 9 (фото: instagram.com/kosadcha)

Традиционно Осадчая успела сделать несколько ярких фото на память. К примеру, посидеть на кресле одного из членов жюри проекта – Дмитрия Монатика.

Осадчая даже в шутку отметила, мол, пока Монатика нет на месте в перерыве, телеведущая греет его кресло.

Катя Осадчая

Осадчая

Образ Кати Осадчей во время суперфинала шоу Голос країни 9 (фото: instagram.com/kosadcha)

Отметим, что воскресенье 21 апреля у Осадчей выдалось очень насыщенным днем. Ведь до того, как провести онлайн Голоса країни телеведущая успела провести и Вербное воскресенье. Так, на своей instagram-страничке светская львица активно публиковала видео из церкви. А также сделала фото, на котором позирует с букетом вербы.

Кроме того, до этого Осадчая призналась своим подписчикам, что переживает в последнее время очень насыщенные и даже напряженные будни. Череду дней телеведущая назвала настоящим "светским марафоном".

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