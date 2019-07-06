"Худышка": Тина Кароль поразила нереально узкой талией

Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Любимица публики в последнее время заметно похудела, считают поклонники

Тина Кароль продолжает публиковать атмосферные фото с недавних фотосетов в своем блоге Instagram, очаровывая поклонников своей идеальной фигурой. В том, что певица находится на пике физической формы подписчики смогли увидеть на недавних снимках исполнительницы, сделанных в США, на которых Тина позировала в ультракоротких шортах и топе. И вот, Тина опубликовала новый кадр в красном платье, на котором продемонстрировала столь тонкую талию, что поклонники не смогли поверить в ее реальность. В комментариях они отметили, что Кароль достигла предела совершенства и стала такой худенькой, какой не была никогда за время своей карьеры.

Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Класссс

Можно мне такую талию, пожалуйста?

Ты меня ослепила точно так же, как то солнышко, что светит тебе в глазки...

Обожаю эти фоточки,последнее время я таааю...

Худышка какая. Нереально красивая

Моя королева

ах какая худенькая, давай я тебя покормлю

какая фигуууурка аоаоаоао

Очей моих очарованье

какая талияяяяя, девушка, ваш отец случайно не Карл Лагерфельд, откуда у него такая модель??

Напомним, что Тина Кароль опубликовала фото с глубоким декольте, в последнее время звезда без стеснения выкладывает пикантные снимки с откровенных фотосессий.

Ранее Тина Кароль впечатлила пляжным фотосетом, засветив стройные ножки и стальной пресс.