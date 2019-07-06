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"Худышка": Тина Кароль поразила нереально узкой талией

Lite » Новости шоу-бизнеса 06.07.2019 - 15:38
"Худышка": Тина Кароль поразила нереально узкой талией
Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Любимица публики в последнее время заметно похудела, считают поклонники

Тина Кароль продолжает публиковать атмосферные фото с недавних фотосетов в своем блоге Instagram, очаровывая поклонников своей идеальной фигурой. В том, что певица находится на пике физической формы подписчики смогли увидеть на недавних снимках исполнительницы, сделанных в США, на которых Тина позировала в ультракоротких шортах и топе. И вот, Тина опубликовала новый кадр в красном платье, на котором продемонстрировала столь тонкую талию, что поклонники не смогли поверить в ее реальность. В комментариях они отметили, что Кароль достигла предела совершенства и стала такой худенькой, какой не была никогда за время своей карьеры.

&quot;Худышка&quot;: Тина Кароль поразила нереально узкой талией

Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

 

 

  • Класссс
  • Можно мне такую талию, пожалуйста?
  • Ты меня ослепила точно так же, как то солнышко, что светит тебе в глазки...
  • Обожаю эти фоточки,последнее время я таааю...
  • Худышка какая. Нереально красивая
  • Моя королева
  • ах какая худенькая, давай я тебя покормлю
  • какая фигуууурка аоаоаоао
  • Очей моих очарованье
  • какая талияяяяя, девушка, ваш отец случайно не Карл Лагерфельд, откуда у него такая модель??

Напомним, что Тина Кароль опубликовала фото с глубоким декольте, в последнее время звезда без стеснения выкладывает пикантные снимки с откровенных фотосессий.

Ранее Тина Кароль впечатлила пляжным фотосетом, засветив стройные ножки и стальной пресс.

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