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Повітряна Тіна Кароль захлеснула емоціями на пляжі

Lite » Новини шоу-бізнесу 10.07.2019 - 13:27
Повітряна Тіна Кароль захлеснула емоціями на пляжі
Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Пляжні образи вдаються співачці особливо вдало

 Спокуслива Тіна Кароль продовжує інтригувати своїх фоловерів пляжними знімками і відвертими нарядами. Знаменитість публікує нові кадри чи не кожен день, провокуючи шанувальників на незліченні компліменти.
 Так, свіжі знімки не змусили себе чекати, на них співачка на пляжі пустує в ультракоротких шортах і легкому топі з довгими рукавами на сонячному узбережжі. Щоправда, зірка вибрала чорно-білі фотознімки, але це анітрохи не приховало той сонячний настрій, що панує в кадрі.

Повітряна Тіна Кароль захлеснула емоціями на пляжіФото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

На одному з кадрів боса Тіна відображена в стрибку з волоссям, що розвивається вітром, на другому - вона позує, спокусливо дивлячись в об'єктив фотографа. Користувачі Instagram одразу ж почали нахвалювати неземну легкість поп-діви і співати дифірамби її красі.

  • Це охр*ненно, як ти так робиш, я зараз задихнусь від емоцій, приголомшлива
  • Пушинка наша...
  • Як красиво
  • Сногшебательно виглядаєте
  • Ластівка
  • Повітряні фото
  • Сонце
  • Красуня
  • Все гарячіше і гарячіше
 

Нагадаємо, нещодавно Тіна Кароль здивувала мережу досить пікантним фото, на якому оголилися деякі частини її тіла. Знаменитість не прокоментувала "спекотний" знімок

А ще Кароль здивувала своєю стрункою фігурою і нереально вузькою талією, яка викликала навіть заздрість у шанувальників.

Раніше Тіна Кароль вразила пляжним фотосетом, засвітивши стрункі ніжки і сталевий прес.

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