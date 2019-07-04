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"Зачем скрывала?": Тина Кароль показала, как на самом деле выглядит ее фигура

Lite » Новости шоу-бизнеса 04.07.2019 - 11:56
"Зачем скрывала?": Тина Кароль показала, как на самом деле выглядит ее фигура
Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Поклонники удивились практически модельным параметрам украинской певицы

Все чаще стала радовать поклонников откровенными фото украинская певица Тина Кароль. Если до недавнего времени исполнительница придерживалась образа милой и романтичной девушки, не выставляющей на показ свою сексуальность, то сейчас публикуя кадры в соцсетях с новой летней фотосессии, подписчики удостоверились, что Тина может быть и другой. 
На фото, которым звезда дополнила свою ленту в Instagram, певица предстала в таких ультракоротких шортах и топе, что подписчики наконец смогли в деталях рассмотреть фигуру кумира.

А посмотреть есть на что, считают они, ведь певица скрывала ото всех свои стройные ноги, пресс и практически модельные параметры фигуры. 

&quot;Зачем скрывала?&quot;: Тина Кароль показала, как на самом деле выглядит ее фигура

Фото: Белый образ Тина Кароль дополнила туфлями с прозрачными вставками (instagram.com/tina_karol)

Сразу после публикации фото фанаты засыпали знаменитость комплиментами и всего за час публикация набрала 15 тыс. лайков.

 

Скриншот: комментари к фото Тины Кароль (instagram.com/tina_karol)

  • "Блиннн, смотрю на Тинкин пресс. Какая ты у нас..."
  • "А можно теперь такое фото, только в купальнике?"
  • "Тина Григориевна, що ж ви делаете с людьми?!"
  • "Тина, почему я вижу такую нереальную модель. Зачем ты раньше от нас это скрывала? Я в шоке полном"
  • "Нереальная красота"
  • "Красивая, изящная, тоненькая, стройная, и просто шикарная"
  • "Это слишком красиво"
  • "Круто"

Стоит отметить, что фото сделаны не на украинском пляже, о чем свидетельствуют надписи на английском на стенах пляжного домика, а так же американский телефон службы спасения.
Само фото Кароль решила никак не подписывать, добавив всего пару хэштегов со своим именем и ссылку на автора фотографии.

Напомним, что ранее Тина Кароль показала свои стройные ноги и невероятную фигуру в пикантном фотосете на пляже. В комментариях к фото поклонники певицы отметили, что она даст фору даже самым стройным девушкам планеты, сравнив ее с моделями Victoria's Secret.  

Кстати, Тина Кароль очаровала соцсети оригинальным "молящим" фото, а поклонники даже назвали его "ангельским" за чувственность образа.

Также, Тина Кароль раззадорила сеть роскошным декольте на чувственном черно-белом кадре.

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