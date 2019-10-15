"Вот в кого вы такая красавица": Ольга Сумская показала свою маму

Мама актрисы отпраздновала день рождения
53-летняя украинская актриса Ольга Сумская - настоящая красавица и в свои года может похвастаться цветущим внешним видом и отличной фигурой. Прекрасные внешние данные она передала и своим дочерям Антонине, которая вообще копия мамы, и младшей Анне. А судя по новым фото в Instagram артистки, это у них действительно в генах - звезда показала милые семейные кадры со своей мамой.
15 октября заслуженная артистка УССР Анна Ивановна Сумская отпраздновала свой 86-й день рождения в кругу семьи. Ольга поделилась трогательным снимком с нарядной мамой, которая держит в руках праздничный торт, а дочь нежно приобнимает ее сзади.
Фото: Ольга Сумская с мамой (instagram.com/olgasumska)
Артистка также показала видео с празднования.
"Зі святом ПОКРОВИ,друзі! Наша Берегиня Ганна Іванівна,іменинниця,передає всім вітання! Святкуємо і насолоджуємось життєвими історіями у виконанні заслуженої артистки! Многая Літа МАМОЧКО,рідненька!" - душевно прокомментировала Сумская.
Видео: Ольга Сумская с мамой (instagram.com/olgasumska)
Подписчики актрисы поспешили присоединиться к поздравлениям и пожеланиям, а также отметили, что теперь понятно. в кого же Ольга получилась такой красавицей.
Скриншот комментариев (instagram.com/olgasumska)
Напомним, Ольга Сумская в старинной вышиванке заворожила красотой.
Также Ольга Сумская поразила откровениями о семейной жизни с Виталием Борисюком. Актриса призналась, что они оба изменяли друг другу, однако сумели сохранить любовь и семью.