"Вот в кого вы такая красавица": Ольга Сумская показала свою маму

53-летняя украинская актриса Ольга Сумская - настоящая красавица и в свои года может похвастаться цветущим внешним видом и отличной фигурой. Прекрасные внешние данные она передала и своим дочерям Антонине, которая вообще копия мамы, и младшей Анне. А судя по новым фото в Instagram артистки, это у них действительно в генах - звезда показала милые семейные кадры со своей мамой.

15 октября заслуженная артистка УССР Анна Ивановна Сумская отпраздновала свой 86-й день рождения в кругу семьи. Ольга поделилась трогательным снимком с нарядной мамой, которая держит в руках праздничный торт, а дочь нежно приобнимает ее сзади.

Фото: Ольга Сумская с мамой (instagram.com/olgasumska)

Артистка также показала видео с празднования.

"Зі святом ПОКРОВИ,друзі! Наша Берегиня Ганна Іванівна,іменинниця,передає всім вітання! Святкуємо і насолоджуємось життєвими історіями у виконанні заслуженої артистки! Многая Літа МАМОЧКО,рідненька!" - душевно прокомментировала Сумская.

Видео: Ольга Сумская с мамой (instagram.com/olgasumska)

Подписчики актрисы поспешили присоединиться к поздравлениям и пожеланиям, а также отметили, что теперь понятно. в кого же Ольга получилась такой красавицей.

Долгих лет жизни вашей маме. Ольга,у вас точно мамин голос

Така гарна жінка!!!

Вітання!

З днем Народження! Многая літа!

Мої вітання, здоров'я! Так ось в кого Ви така красуня

Яка краса.... наші привітання!!! Ось тепер стало ясно в кого Ви така красуня!!!!

Твоя мама дуже гарна

Це- шедевр!

Вітаю пані Ганну зі святом. Бажаю їй всього найкращого))

Міцного здоров`я на довгі, довгі роки

Крепкого здоровья и Всех Благ. Такой Домашний очаг за столом, уют и гармония процветает

Скриншот комментариев (instagram.com/olgasumska)

Напомним, Ольга Сумская в старинной вышиванке заворожила красотой.

Также Ольга Сумская поразила откровениями о семейной жизни с Виталием Борисюком. Актриса призналась, что они оба изменяли друг другу, однако сумели сохранить любовь и семью.