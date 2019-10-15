"Ось у кого ви така красуня": Ольга Сумська показала свою маму

Мама актриси відсвяткувала день народження
53-річна українська актриса Ольга Сумська - справжня красуня і в свої роки може похвалитися квітучим зовнішнім виглядом і відмінною фігурою. Прекрасні зовнішні дані вона передала і своїм дочкам Антоніні, яка взагалі копія мами, і молодшій Ганні. А судячи з нових фото в Instagram артистки, це у них дійсно у генах - зірка показала милі сімейні кадри зі своєю мамою.
15 жовтня заслужена артистка УРСР Ганна Іванівна Сумська відсвяткувала свій 86-й день народження в колі сім'ї. Ольга поділилася зворушливим знімком з ошатною мамою, яка тримає в руках святковий торт, а дочка ніжно обнімає її ззаду.
Фото: Ольга Сумська з мамою (instagram.com/olgasumska)
Артистка також показала відео з святкування.
"Зі святом ПОКРОВИ,друзі! Наша Берегиня Ганна Іванівна,іменинниця,передає всім вітання! Святкуємо і насолоджуємось життєвими історіями у виконанні заслуженої артистки! Многая Літа МАМОЧКО,рідненька!" - душевно прокоментувала Сумська.
Відео: Ольга Сумська з мамою (instagram.com/olgasumska)
Підписники актриси поспішили приєднатися до привітань і побажань, а також зазначили, що тепер зрозуміло. у кого ж Ольга вийшла такою красунею.
Скріншот коментарів (instagram.com/olgasumska)
Нагадаємо, Ольга Сумська у старовинній вишиванці заворожила красою.
Також Ольга Сумська вразила одкровеннями про сімейне життя з Віталієм Борисюком. Актриса зізналася, що вони обидва зраджували один одного, однак зуміли зберегти любов і сім'ю.