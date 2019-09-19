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"Вот это огонь!" Дерзкая Седокова оголила грудь на горячем снимке в БДСМ-стиле

Lite » Новости шоу-бизнеса 19.09.2019 - 10:37
"Вот это огонь!" Дерзкая Седокова оголила грудь на горячем снимке в БДСМ-стиле
Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

Певица показала достоинства своей фигуры

Анна Седокова, невзирая на критику в сети, часто демонстрирует откровенные фото и не стесняется показывать свои достоинства на камеру. Недавно певица снялась для журнала Playboy и предстала перед его читателями во всей красе, эффектно обнажившись на камеру. Теперь же она вновь решила побаловать сетевую публику. На странице в instagram Анна опубликовала одно из горячих фото, сделанное во время фотосета для мужского глянца.

На снимке дерзкая Артистка позирует полуобнаженной. Из одежды – лишь миниатюрные трусики с высокой посадкой и множество ремней, которые обвили фигуру Анны, а также прикрыли интимные места на оголенной груди. Кроме того, на ногах певицы тоже можно рассмотреть множество тонких ремешков. На руках Седоковой – съемные белые рукава с манжетами.

Певица дополнила смелый БДСМ- образ повязкой на одном глазу, распущенными волосами и эффектным макияжем.

&quot;Вот это огонь!&quot; Дерзкая Седокова оголила грудь на горячем снимке в БДСМ-стиле

Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

В подписи под жарким фото она пожаловалась на внезапно свалившиеся на нее проблемы, которые существенно испортили ее день, а также порассуждала о любви и своевременности этого сильного всепоглощающего чувства. Певица ответила на часто задаваемый вопрос: как встретить "своего" человека.

"Вот если не идет, если пазлы не сложились изначально, то поверьте - не надо. Весь этот бред "я его выстрадаю", "буду ждать, пока он мне напишет", "он, наверное, занят", "у него, наверное, нет времени". Ничего это не работает. Когда идёт, то идет сразу. Это как всем известное состояние "потока". Милан Кудндера писал: "Если любви суждено быть незабываемой, к ней с самого начала, как птицы на плечи, слетаются случайности". И словно Небеса помогают вам, а когда знаки другие, когда все не так, а ты такая вся напряглась и очень стараешься, то шанс на успех этого мероприятия минимален ( но я в тебя верю). Уметь Остановиться и Отпустить - это тоже дар и понять, что тебя не догоняют это тоже дар. Помахать рукою и идти дальше - это дар", - подытожила певица.

&quot;Вот это огонь!&quot; Дерзкая Седокова оголила грудь на горячем снимке в БДСМ-стиле

Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

Поклонники Анны, в своем большинстве, разделили взгляды звезды на отношения, а также не забыли оценить ее сексапильные формы на фото.

  • Вот это огонь!
  • Ого!
  • Огненная Анна, ходячий секс
  • Определенно – секс!
  • Восхищаюсь! Лучшая!
  • Крутая! И слова золотые. Как всегда, права на все 100
  • Ты просто супер! Как всегда, красотка
  • Ух! Горячо!
  • Не, ну чистый секс!
  • Секси

Скриншот комментариев

Напомним, что Анна Седокова пожаловалась на серьезные проблемы со здоровьем и детально описала стиуацию, с которой ей довелось столкнуться.

Седокова в стильном купальнике удивила мудрым высказыванием Сексапильная Анна Седокова взволновала сеть жарким пляжным фото
Новости Украины Анна Седокова
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