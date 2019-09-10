"Ух, какая": сексапильная Анна Седокова обнажилась для журнала Playboy

Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

Певица позировала на пикантных кадрах в белье из латекса

Экс-солистка "золотого" состава группы "ВИА Гра" Анна Седокова нередко попадает под критику в сети из-за своих откровенных фото, однако мама троих детей не обращает на них внимания и продолжает радовать подписчиков жаркими кадрами в купальниках и эффектных нарядах. При этом недавно звезда удивила признанием, что в школе она была изгоем и имела кучу комплексов, однако сейчас научилась любить себя и свое тело и с удовольствием его демонстрирует. Сексапильная артистка пошла еше дальше и снялась в откровенной фотосессии для мужского журнала Playboy.

Анна украсила обложку издания, а также позировала на пикантных кадрах в полуобнаженном виде - на девушке лишь эротическое черное белье из латекса и колготки в сеточку, а также туфли на шпильке. 36-летняя певица позировала на красном кресле, принимая соблазнительные позы и демонстрируя свои аппетитные формы во всей красе.

Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

Несколько фото она опубликовала на своей странице в Instagram, а также рассказала, что это уже третья ее обложка этого журнала за 13 лет. Однако именно эту Седокова считает самой лучшей.

Исполнительница также порассуждала о том, что для нее такие откровенные фото, и призвала женщин любить себя и делать подобные фотосессии, даже если их никто не увидит, независимо от возраста и фигуры.

"Привет, спишь? )) Я вот не могу, потому что вышла наша супер-секретная, но такая красивая обложка легендарного журнала PLAYBOY. Откровенные фотографии всегда вызывают двоякое мнение, одни кричат о целомудрии и достают крест и чеснок, чтобы защитить ленты своих мужей, другие видят красоту и эстетику. Ведь это действительно так. По крайней мере, для меня это больше, чем просто красивые фотографии, это уверенность в себе, как в женщине, это наша энергия, сексуальность. Ты не можешь быть удовлетворённой собой, если осуждаешь проявление сексуальности у себя и других. Это естественно, и в этом наша сила, в женственности. За 13 лет это уже третья моя обложка, и мне кажется, что она получилась самой лучшей. Прошло 13 лет, а такой красивой я себя никогда не чувствовала. Это говорит о том, что мы не должны концентрироваться на нашем возрасте", - поделилась Седокова.

Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

Она уверена, что с возрастом женственность лишь усиливается, и каждая может быть прекрасной и желанной.

"И я прошу всех девочек не думать о нем. Женственность, как опыт, раскрывается и нарастает с каждым годом. Как вкус у хорошего дорогого вина. И я призываю всех девушек устраивать такие фотосессии. Даже просто для себя. Пускай эти снимки будут запрятаны глубоко в шкафу, и когда ты почувствуешь себя некрасивой, неженственной - ты достанешь их и увидишь, как ты прекрасна и какой ты можешь быть. Я могу быть такой. И спасибо за это моей прекрасной команде", - отметила артистка.

Еще несколько горячих снимков Анны Седоковой для Playboy опубликовал фотограф Александр Мультиков.





Фото: Анна Седокова (instagram.com/multikov

Большинство подписчиков согласились с Анной и искупали ее в комплиментах, а также поблагодарили за такие правильные и мудрые слова.

Горячая женщина

Неповторимая

Боже, какая шикарная, безумно сексуальная, Аня ты огонь

Самое классное в том, что самой Вам нравится ваше тело. Тогда и другим оно будет красиво

Подписываюсь под каждым слово. А вы и правда воплощение сексуальности

Вы очень красивая и интересная женщина

Ух какая женщина! Ань ну явно не 3 ты родила ... неа

Вы супер

Даже эти колготки смотрятся на тебе особенно

Ты прям вау настоящая красотка

Стала ещё краше. А года? да черт с ними))))

Невероятная красотка!!! Фигурка

Прекрасна, как и всегда в принципе

Поздравляю!!! Вы для меня пример!! Красотка!!!

Отличные слова! Красота и эстетика, она самая

Скриншот комментариев (instagram.com/annasedokova)

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