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Покрылась красными зудящими пятнами: Седокова рассказала о серьезной болезни (фото)

STYLERПерсоны    17.09.2019 - 12:38
Покрылась красными зудящими пятнами: Седокова рассказала о серьезной болезни (фото)
Анна Седокова (фото: facebook.com/SedokovaAnna)

Анна Седокова постоянно носит в сумочке лекарство и шприц

Анна Седокова в последнее время переживает не лучшие времена. 36-летнюю певицу обвинили в том, что она разрушила семью 27-летнего латвийского спортсена Яниса Тиммы. Теперь же экс-ВИА Гра вынуждена лечь в клинику на оздоровление после того, как непрятные симптомы в виде красных зудящих пятен на теле распространились и на внутренние органы.

Седокова опубликовала фото и видео в Instagram, чтобы показать, что ее отечность связана не с пластическими операциями (в чем ее обвиняют), а с довольно серьезной болезнью.

Покрылась красными зудящими пятнами: Седокова рассказала о серьезной болезни (фото)

Анна Седокова серьезно заболела (фото: instagram.com/annasedokova)

Певица говорит, что последние три недели просыпается от жуткого зуда, на лице припухлость. А красные пятна, то появляются в разных местах, то исчезают.

"Я пряталась, надевала очки и кепки, пыталась как-то замаскировать это, постоянно накладывая тональный крем. И, конечно, читала комментарии о том, что я с отёкшим лицом от пластических операций", - пишет Седокова.

Началось все с пары пятен на шее. Исполнительница надеялась, что скоро все пройдет само по себе, но становилось только хуже.

При этом даже врачи не могут конкретно сказать, что вызвало такие симптомы. Медики утверждают, что это не аллергия, а реакция организма на стресс.

Анна Седокова серьезно заболела (видео: instagram.com/annasedokova)

Кроме того после обследования врачи сказали, что отечность распространяется не только на кожное покрытие, но и на внутренние органы. Певица стала испытывать трудности с дыханием.

"Моя доктор предупредила, что отек очень опасен и теперь мне обязательно носить с собой в сумочке шприц и лекарство на всякий случай", - рассказывает певица.

Напомним, ранее мы писали о том, что Анна Седокова поразила признанием о школьных годах.

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