"Ось це вогонь!" Зухвала Седокова оголила груди на гарячому знімку у БДСМ-стилі

Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

Співачка показала достоїнства своєї фігури

Ганна Седокова, незважаючи на критику в мережі, часто демонструє відверті фото і не соромиться показувати свої прринади на камеру. Нещодавно співачка знялася для журналу Playboy і постала перед читачами у всій красі, ефектно оголившись на камеру. Тепер же вона знову вирішила побалувати мережеву публіку. На сторінці в instagram Ганна опублікувала одне з гарячих фото, зроблене під час фотосету для чоловічого глянцю.

На знімку зухвала Артистка позує напівоголеною. З одягу – лише мініатюрні трусики з високою посадкою і безліч ременів, які оповили фігуру Анни, а також прикрили інтимні місця на оголених грудях. Крім того, на ногах співачки теж можна розглянути безліч тонких ремінців. На руках Седокової – знімні білі рукави з манжетами.

Співачка доповнила сміливий БДСМ - образ пов'язкою на одному оці, розпущеним волоссям і ефектним макіяжем.

Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

У підписі під спекотним фото вона поскаржилася на проблеми, що раптово звалилися на неї та суттєво зіпсували її день, а також поміркувала про кохання. Співачка відповіла питання, що їй часто задають: як зустріти "свою" людину.

"От якщо не йде, якщо пазли не склалися з самого початку, то повірте - не треба. Весь цей брєд "я його вистраждаю", "буду чекати, поки він мені напише", "він, напевно, зайнятий", "у нього, мабуть, немає часу". Нічого це не працює. Коли йде, то йде відразу. Це всім відоме стан "потоку". Мілан Кудндера писав: "Якщо любові судилося бути незабутнім, до неї з самого початку, як птахи на плечі, злітаються випадковості". І наче Небеса допомагають вам, а коли знаки інші, коли все не так, а ти така вся напружилася і дуже стараєшся, то шанс на успіх цього заходу мінімальний ( але я в тебе вірю). Вміти Зупинитися і Відпустити - це теж дар і зрозуміти, що тебе не наздоганяють це теж дар. Помахати рукою і йти далі - це дар", - підсумувала співачка.

Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

Шанувальники Анни, в своїй більшості, розділили погляди зірки на відносини, а також не забули оцінити її сексапільні форми на фото.

Ось це вогонь!

Ого!

Вогняна Ганна, ходячий секс

Точно – секс!

Захоплююся! Найкраща!

Крута! І слова золоті. Як завжди, права на всі 100

Ти просто супер! Як завжди, красуня

Ух! Гаряче!

Не, ну чистий секс!

Сексі

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що Анна Седокова поскаржилася на серйозні проблеми зі здоров'ям і детально описала ситуацію, з якою їй довелося зіткнутися.