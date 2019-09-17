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"Вот это движ!" Тина Кароль удивила смелым фото с MARUV на Танцах со звездами 2019

Lite » Новости шоу-бизнеса 17.09.2019 - 12:26
"Вот это движ!" Тина Кароль удивила смелым фото с MARUV на Танцах со звездами 2019
Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Поп-дива развеселила сеть забавым снимком

Тине Кароль в четвертом прямом эфире Танцев со звездами 2019 выпала важная миссия – не просто вести выпуск шоу, а стать ведущей на настоящей свадьбе! Она появилась перед зрителями в воздушном платье, напомнив поклонникам прекрасную эльфийку, и блестяще справилась с необычной для себя ролью. Воскресный выпуск стал "Вечером любви", ведь именно 15 сентября прима-балерина и судья проекта Екатерина Кухар вышла замуж за Александра Стоянова, а гостями звездной пары стали ведущие, участники и зрители! Эфир был полон сюрпризов и неожиданностей. Одним из самых ярких выступлений стал "пацанский" пасадобль MARUV и JAY'я. Кстати, эпатажная парочка приготовила невесте экстравагантный подарок – горячий девичник с жаркими танцами на судейском столе! Не менее неожиданным стало смелое фото Тины, MARUV и JAY'я, которое поп-дива опубликовала в Instagram.

Певица поделилась фото с бэкстейджа, на котором позирует … на руках у JAY'я. MARUV в "леопардовом" полушубке обняла коллегу за ногу, а сама Тина смеется в камеру, не скрывая своих эмоций.

Похоже, для участников проекта, которые столпились на заднем фоне, необычная коллаборация стала неожиданностью. На их лицах отобразилась целая гамма эмоций, включая искреннее удивление.

&quot;Вот это движ!&quot; Тина Кароль удивила смелым фото с MARUV на Танцах со звездами 2019

Фото: Тина Кароль, MARUV и JAY (instagram.com/tina_karol)

Поклонники Тины оценили забавный снимок и поделились своими впечатлениями от увиденного в комментариях. Они предложили даже двум певица станцевать вместе или записать дуэт.

  • Очень крутая фотка
  • Вот это движ! Видимо все-таки придется посмотреть этот эфир
  • Очень круто
  • Какие вы чумачечшиеее
  • Что у вас там происходит? По ходу там интереснее, чем на паркете
  • Оооо. Крутыыые!
  • А че так можно было? Класс!
  • Ахахахах, хочу увидеть танец Тины и Марув
  • Весело у вас там на backstage
  • Нужно песня с MARUV!

Скриншот комментариев

Напомним, что Тина Кароль показала видео с репетиции во время подготовки к масштабным новогодним концертам.

Танцы со звездами: как прошел четвертый эфир шоу (видео) "Покажу разную Аню": MARUV рассекретила смелые планы на Танцах со звездами 2019
Новости Украины Тина КарольТанцы со звездами
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