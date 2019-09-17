"Вот это движ!" Тина Кароль удивила смелым фото с MARUV на Танцах со звездами 2019

Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Поп-дива развеселила сеть забавым снимком

Тине Кароль в четвертом прямом эфире Танцев со звездами 2019 выпала важная миссия – не просто вести выпуск шоу, а стать ведущей на настоящей свадьбе! Она появилась перед зрителями в воздушном платье, напомнив поклонникам прекрасную эльфийку, и блестяще справилась с необычной для себя ролью. Воскресный выпуск стал "Вечером любви", ведь именно 15 сентября прима-балерина и судья проекта Екатерина Кухар вышла замуж за Александра Стоянова, а гостями звездной пары стали ведущие, участники и зрители! Эфир был полон сюрпризов и неожиданностей. Одним из самых ярких выступлений стал "пацанский" пасадобль MARUV и JAY'я. Кстати, эпатажная парочка приготовила невесте экстравагантный подарок – горячий девичник с жаркими танцами на судейском столе! Не менее неожиданным стало смелое фото Тины, MARUV и JAY'я, которое поп-дива опубликовала в Instagram.

Певица поделилась фото с бэкстейджа, на котором позирует … на руках у JAY'я. MARUV в "леопардовом" полушубке обняла коллегу за ногу, а сама Тина смеется в камеру, не скрывая своих эмоций.

Похоже, для участников проекта, которые столпились на заднем фоне, необычная коллаборация стала неожиданностью. На их лицах отобразилась целая гамма эмоций, включая искреннее удивление.

Фото: Тина Кароль, MARUV и JAY (instagram.com/tina_karol)

Поклонники Тины оценили забавный снимок и поделились своими впечатлениями от увиденного в комментариях. Они предложили даже двум певица станцевать вместе или записать дуэт.

Очень крутая фотка

Вот это движ! Видимо все-таки придется посмотреть этот эфир

Очень круто

Какие вы чумачечшиеее

Что у вас там происходит? По ходу там интереснее, чем на паркете

Оооо. Крутыыые!

А че так можно было? Класс!

Ахахахах, хочу увидеть танец Тины и Марув

Весело у вас там на backstage

Нужно песня с MARUV!

Скриншот комментариев

Напомним, что Тина Кароль показала видео с репетиции во время подготовки к масштабным новогодним концертам.