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С внушительным декольте и без макияжа: Тина Кароль заинтриговала эксклюзивным видео

Lite » Новости шоу-бизнеса 17.09.2019 - 09:47
С внушительным декольте и без макияжа: Тина Кароль заинтриговала эксклюзивным видео
Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Певица показала стильный повседневный образ

Тина Кароль мастерски совмещает подготовку к масштабным новомодних концертам и обязанности ведущей проекта Танцы со звездами 2019. На четвертом эфире поп-дива блистала в невесомом полупрозрачном платье серо-лавандового оттенка, а ее поклонники сравнили нежную певицу с эльфийкой. Энергичная артистка зря времени не теряла и уже на следующий день отправилась на репетицию с оркестром ВСУ. Кстати, свою карьеру Тина начинала в качестве солистка Ансамбля песни и пляски Вооруженных сил Украины. Теперь же певица вновь встретилась с музыкантами для совместной репетиции.

Видео подготовки она показала в сториз Instagram, а также оно вскоре появилось на фан-страничке звезды. В одном из роликов можно услышать, как оркестранты играют мелодию хита певицы "Україна – це ти".

Сама же поп-дива также мелькает в кадре. Тину можно увидеть без макияжа с собраными в высокий пучок волосами.

Позже она поделилась фото в полный рост, на котором что-то увлеченно обсуждает с двумя мужчинами. По всей видимости, один из них является худруком оркестра ВСУ.

На Тине – белый топ с глубоким вырезом, серебристая юбка-миди с высокой талией и аккуратными рюшами по краю подола. Она дополнила повседневный лук босоножками на тонкой шпильке.

"Мой любимый оркестр Вооруженных сил Украины. Сова вместе для большого, благого дела", - заитриговала певица в подписи к фото.

С внушительным декольте и без макияжа: Тина Кароль заинтриговала эксклюзивным видео

Фото: Тина Кароль во время репетиции с оркестром ВСУ (instagram.com/tina_karol)

Напомним, что Тина Кароль решилась на откровенное признание о страшных мыслях после потери любимого мужа Евгения Огира.

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