"Эльфийка": Тина Кароль взбудоражила полупрозрачным нарядом на Танцах со звездами

Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Певица блистала в 4-м эфире танцевального шоу

Тина Кароль вернулась в проект Танцы со звездами в качестве ведущей и теперь в каждом эфире восхищает стильными и эффектными нарядами, которые выбирает для съемок. В прошедшем 15 сентября четвертом эфире певица, которая недавно сделала неожиданное признание о шоу, также предстала в запоминающемся образе.

Детали своего наряда Тина показала на своей instagram-страничке. Напарница Юрия Горбунова отдала предпочтение будоражащему воображение полупрозрачному платью от Sanahunt. Светло-фиолетовая ткань красиво облегает бюст артистки и струится вниз от талии пышными волнами. Под ней можно рассмотреть бежевую комбинацию и стройные ножки Кароль.

Видео: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Дополняют образ крупные серьги и красивая заколка в выпрямленных на этот раз волосах, а также эффектный макияж и фирменная красная помада.

Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Восхищенные фолловеры тут же осыпали Тину комплиментами, называя ее королевой и даже сравнивая с эльфийской принцессой.

Так люблю, когда у тебя ровные волосы

Эстетика в целом флаконе

Эльфийка

сказочная

Слишком красивая

Волшебная

Неотразимая

Самый лучший образ из всех что был

как всегда на высоте

Очень красивый лук!!! Особенно украшения!!!

Гарнюня

Прекрасна

Фешн- ікона, прикраси у волоссі дуже свіжий тренд

Шикарна сукня, шикарний образ, шикарна Тіна

Скриншот комментариев (instagram.com/tina_karol)

Напомним, Тина Кароль показала бекстейдж-видео со съемок откровенного клипа "Вабити", в котором снималась вместе с горячими американскими танцорами.

Ранее Тина Кароль предстала перед поклонниками в топе и трусиках во время пляжной фотосесси в Лос-Анджелесе.