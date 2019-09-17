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"Ось це движ!" Тіна Кароль здивувала сміливим фото з MARUV на Танцях з зірками 2019

Lite » Новини шоу-бізнесу 17.09.2019 - 12:26
"Ось це движ!" Тіна Кароль здивувала сміливим фото з MARUV на Танцях з зірками 2019
Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Поп-діва розвеселила мережа забавым знімком

Тіни Кароль у четвертому прямому ефірі Танців з зірками 2019 випала важлива місія – не просто вести випуск шоу, а стати ведучою на справжньому весіллі! Вона з'явилася перед глядачами в повітряному платті, нагадавши шанувальникам прекрасну ельфійка, і блискуче впоралася з незвичною для себе роллю. Недільний випуск став "Вечором кохання", адже саме 15 вересня прима-балерина і суддя проекту Катерина Кухар вийшла заміж за Олександра Стоянова, а гостями зіркової пари стали ведучі, учасники і глядачі! Ефір був сповнений сюрпризів і несподіванок. Одним із найяскравіших виступів став "пацанський" пасадобль MARUV і JAY'я. До речі, епатажна парочка приготувала нареченій екстравагантний подарунок – гарячий дівич-вечір з гарячими танцями на суддівському столі! Не менш несподіваним стало сміливе фото Тіни, MARUV і JAY'я, яке поп-діва опублікувала в Instagram.

Співачка поділилася фото з бекстейджа, на якому позує ... на руках у JAY'я. MARUV в "леопардовій" шубці обійняла колегу за ногу, а сама Тіна сміється в камеру, не приховуючи своїх емоцій.

Схоже, для учасників проекту, які стояли на задньому фоні, незвичайна колаборація стала несподіванкою. На їхніх обличчях відбилася ціла гама емоцій, включаючи щире здивування.

&quot;Ось це движ!&quot; Тіна Кароль здивувала сміливим фото з MARUV на Танцях з зірками 2019

Фото: Тіна Кароль, MARUV і JAY (instagram.com/tina_karol)

Шанувальники Тіни оцінили кумедний знімок і поділилися своїми враженнями від побаченого в коментарях. Вони запропонували навіть двом співачка станцювати разом або записати дует.

  • Дуже крута фотка
  • Ось це движ! Мабуть все-таки доведеться подивитися цей ефір
  • Дуже круто
  • Які ви чумачечшиеее
  • Що у вас там відбувається? По ходу там цікавіше, ніж на паркеті
  • Оооо. Круті!
  • А че так можна було? Клас!
  • Ахахахах, хочу побачити танець Тіни і Марув
  • Весело у вас там на backstage
  • Потрібна пісня з MARUV!

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що Тіна Кароль показала відео з репетиції під час підготовки до масштабних новорічних концертів.

Танці з зірками: як пройшов четвертий ефір шоу (відео) "Покажу різну Аню": MARUV розсекретила сміливі плани на Танцях з зірками 2019
Новини України Тіна КарольТанцы со звездами
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