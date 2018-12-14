"Готова танцювати ще крутіше": Нікітюк розкрила подробиці лікування в Туреччині

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Ведуча відповідально підійшла до свого здоров'я

Популярна українська телеведуча Леся Нікітюк, яка нещодавно повернулася з відпустки в Дубаї, а тепер ділиться знімками з Стамбула, розповіла шанувальникам, як і чому вона опинилася в турецькій клініці. На своїй сторінці в Instagram срібний призер Танців з зірками опублікувала кілька фото, зроблених в одній з лікарень Стамбула.

Як зізналася Леся, вона вирушила туди разом з мамою, щоб пройти повне обстеження організму, а також курс косметичних процедур для обличчя і тіла.

При цьому зірка залишилася дуже задоволена рівнем сервісу та професійністю медиків в клініці.

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

"Після потужного робочого режиму в 6 місяців я вирішила пройти повне і швидке обстеження організму в одній з кращих клінік світу. За три години (це вже з сніданком) ми пройшли все, починаючи з аналізу крові (на все) закінчуючи нереально крутими косметологічними процедурами! Наприкінці висновок терапевта і розшифровка стану організму! Я в шоці! Який високий рівень, технології і професіоналізм лікарів! Найсучасніший мамограф 4D — особливо вразив! Мамі нарешті поставили правильний діагноз, а то лікували 3 роки незрозуміло що! Я готова продовжувати "танцювати" ще крутіше, всім здоров'я!" — написала Никитюк під фото з лікарні

Скріншот поста (instagram.com/lesia_nikituk)

На знімках вона позує перед входом в медустанову, а також вже всередині.

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

В коментарях прихильники бажають Лесі здоров'я і відзначають, що вона хороша дочка, раз так піклується про свою маму. Не обійшлося і без нарікань на якість української медицини, яку, на думку користувачів мережі, не порівняти з закордонною. А деякі навіть припустили, що Нікітюк вагітна.

"У нас все це роблять, тільки за інші гроші. Відповідь так і не опублікували про вартість . Шкода, не підтримали українську армію лікарів , теж мені! Щира українка";

"Ти що вагіна";

"Ой, як здорово повністю пройти обстеження і головне підтримати маму.Леся,Ви молодчинка!Пишаюся вами!";

"Я щиро радію, що ти, Лесю, таки досягла своєї мети. Здоров'я своє і рідних людей - то є найвища цінність. Дякую тобі за приклад відкритості, легкості і чудових людських цінностей";

"Леся, здоров'я Вам і Вашій мамі,такі позитивні, молодці";

"Дай Бог, щоб кожен українець міг собі дозволити таке обстеження і усім здоров'я";

"Леся, молодець! У нас не пройти це обстеження. Маму обстежили, супер. Прикро, що нам, в УКРАЇНІ це і не снилося. Дуже шкода, багатюща країна могла б бути.... А в жопі((";

"В Туреччині справді дуже сильна медицина, з нашою не порівняти (з власного досвіду). Леся молодець, дбати про батьків це найкращі що може зробити людина. Пишаюся тобою";

"Я чомусь навіть і не сумнівалася в тому, що Ви, Лесю, чудова донька своїм батькам, щасливі батьки, які народили та виховали достойну дитину", - пишуть фоловерів.

Скріншот коментарів (instagram.com/lesia_nikituk)

Нагадаємо, раніше Леся Нікітюк заінтригувала прихильників кільцем на пальці. У мережі відразу ж припустили, що телеведуча заручена.

Відзначимо, що раніше Леся Нікітюк під час відпочинку в ОАЕ прогулялася по Дубаю у відвертій сукні.

До речі, Катя Осадча показала, як відпочиває в Стамбулі з Лесею Нікітюк.

Леся Нікітюк: цікаві факти біографії (відео: РБК-Україна)