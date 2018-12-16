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Крала у батьків яблука: Леся Нікітюк розповіла про свій дитячий "бізнес"

Lite » Зірки 16.12.2018 - 10:22

Відео: YouTube/Світське життя

Телезірка Леся Нікітюк зізналася, що в дитинстві крала вдома у батьків яблука та інші продукти, а потім виходила й сідала поряд з бабусями, які торгували на вулиці.  

Крала у батьків яблука: Леся Нікітюк розповіла про свій дитячий &quot;бізнес&quot;

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"Такі кучки стоять - шість, дванадцять, вісімнадцять яблучок. Ну і в мене шість, дванадцять, вісімнадцять. Вся торгівля закінчилася, коли підійшли чиїсь ноги і зверху пролунав голос: "Скільки коштують яблучка, дівчинко?" Я піднімаю голову, стоїть моя мама, і я кажу: "Для вас, мамо, безкоштовно", - пригадала Леся у інтерв'ю Катерині Осадчій.

Крала у батьків яблука: Леся Нікітюк розповіла про свій дитячий &quot;бізнес&quot;

Скріншот 

Але на цьому дитячий "бізнес" Лесі не закінчився. Адже трохи пізніше вона разом зі своїми сестрами й братами ходила в садки. Там вони "трясли" яблука і груші, а плоди потім продавали чи здавали на сік. А ще майбутня зірка міняла картоплю на кавуни.

"Влітку всі на городах, їздять машини з кавунами херсонськими і ти бараболю міняєш на ці великі херсонські кавуни", - розповіла Леся.

Крала у батьків яблука: Леся Нікітюк розповіла про свій дитячий &quot;бізнес&quot;

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
 

Нагадаємо, нещодавно зірка "Танців із зірками" показала ультрамодний костюм і вразила користувачів соціальних мереж.

Раніше Леся розповіла шанувальникам, як і чому вона опинилася в турецькій клініці.

Відео: РБК-Україна

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