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"Вопрос с волосами решен": Потап поразил сеть экстравагантной "прической"

Lite » Новости шоу-бизнеса 14.08.2019 - 10:28
"Вопрос с волосами решен": Потап поразил сеть экстравагантной "прической"
Фото: Потап (instagram.com/realpotap)

Продюсер не перестает удивлять своей оригинальностью

Потапу не занимать чувства юмора. Причем выражаетя это не только в его творчестве с двусмысленными текстами песен, котрые заставляются улыбнуться даже самую серьезную публику, но и в повседневной жизни. Рэпер не боится по-доброму смеяться над другими и собой, а его оригинальность всегда находит отклик у аудитории. Так, Потап опубликовал в Instagram забавное фото, на котором предстал перед поклонниками с экстравагантной "прической".

Продюсер красовался на снимке с дротиками-присосками, больше похожими на бигуди, на голове. Невозмутимое выражение лица только добавило атмосферности снимку. "#Воставшиеизада" - оставил он недвусмысленный хештег.

Поклонники тут же начли комментировать кардинальную смену имиджа Потапа. Они сравнивали рэпера то с лидером группы Rammstein Тиллем Линдеманном, то с ежиком и даже в шутку предположили, что таким оригинальным способом он налаживает связь с космосом.

&quot;Вопрос с волосами решен&quot;: Потап поразил сеть экстравагантной &quot;прической&quot;

Фото: Потап (instagram.com/realpotap)

  • Зв’язок з космосом
  • Бигуди
  • Почти дреды!
  • Ежик в тумане
  • Вместо стрижки
  • Шикардос
  • А–ха-ха... Потап-ежик
  • Настя стрелять научилась
  • Юморист
  • Бигуди?
  • Вопрос с волосами решен
  • Алексей, Вам идет
  • Рамштайн
  • Или Линдеманн на минималках
  • Застреляли из игрушечного пистолета

Скриншот комментариев

Ранее Настя Каменских показала Потапа в забавном образе и сделала признание о нем.

Также Потап похвастался естественным загаром, позируя на яхте во время путешествия по Италии. Поклонники даже назвала рэпера "морским волком".

"Одно целое": романтичные Потап и Каменских устроили променад по улочкам Сардинии "Испортил фото": Потап позабавил "неудачным" кадром с Каменских в Италии
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