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"Настя помолодела, Потап стал красивее": Каменских очаровала прощальным фото из Италии

Lite » Новости шоу-бизнеса 08.08.2019 - 14:59
"Настя помолодела, Потап стал красивее": Каменских очаровала прощальным фото из Италии
Каменских и Потап (фото: instagram.com/kamenskux)

Поклонники заметили, что Настя очень влюблена в Потапа!

Настя Каменских и Потап попрощались со сказочной Италией, но до следующей поездки. Напомним, что звездная пара музыкантов пару недель назад похвасталась поклонникам приятной новостью - они улетели на итальянский остров Сардиния. Именно здесь Потап и Настя “догуляли” свой медовый месяц. Отметим, что как раз перед поездкой в одном из интервью Потап признался, что Настя всегда мечтала отдохнуть с любимым в Италии. Кроме того, они “не догуляли” свой медовый месяц. Так что украинский рэпер выполнил сразу два обещания! 

Пребывая в Италии, Каменских буквально засыпала своих поклонников десятками фото и видео с отдыха. Украинская певица делилась всеми моментами отпуска. Но особенно часто показывала, конечно же, новые образы - в ярких летних платьях и в купальниках.  Теперь же певица показала фото с Потапом, которого решила трогательно поблагодарить за устроенную им сказу. 

Настя, как обычно, немногословна. Но и без того понятно, что она действительно очень благодарна любимому. 

“Это был потрясающий отдых! Вкусный! Веселый! И незабываемый! Спасибо всем… Особенно моему Потапу”, - отметила Настя. Кстати, певица также вспомнила своих друзей, кторые также сопровождали ее в поездке. А именно - солист группы “Время и Стекло” Алексей Завгородний и его жена Аня. 

На снимке счастливая пара позирует вместе. При этом Настя нежно прильнула к Потапу. 

&quot;Настя помолодела, Потап стал красивее&quot;: Каменских очаровала прощальным фото из Италии

Влюбленные Потап и Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux) 

Поклонники исполнительницы также поспешили прокомментировать ее новое фото: 

  • “Классные ребята и красивая пара” 
  • “Очень красивая пара! Вы светитесь от счастья” 
  • “Офигительная сладкая парочка” 
  • “Да, очень рада что вы отдохнули, супер парочка, Потап все хорошеет и хорошеет, Настя помолодела” 
  • “Какая красивая пара!”
  • “Настенька так сильно его любит” 
  • “Вы очень очень-очень красивая пара. Совет вам да любовь” 
  • “Ох Потап стал таким красивым” 

&quot;Настя помолодела, Потап стал красивее&quot;: Каменских очаровала прощальным фото из Италии

Скриншот комментариев: instagram.com/kamenskux 

Напомним, ранее Настя Каменских в белоснежном купальнике вновь "засветила" аппетитные формы. Певица подчеркнула, что возвращается в Украину с "огромным списком идей". 

Также жгучая Каменских восхитила эффектным образом на Сардинии. Певица позировала в коротком платье из голубого денима. При этом поклонники Насти отметили, что на этом фото она похожа на Клеопатру. 

"Я твоя, любимый": Каменских покорила красочными фото с Потапом из Италии "Идеальная фигура!" Каменских соблазнила аппетитными формами в откровенном бикини
Новости Украины Настя КаменскихПотап
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