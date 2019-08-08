"Настя помолодела, Потап стал красивее": Каменских очаровала прощальным фото из Италии

Каменских и Потап (фото: instagram.com/kamenskux)

Поклонники заметили, что Настя очень влюблена в Потапа!

Настя Каменских и Потап попрощались со сказочной Италией, но до следующей поездки. Напомним, что звездная пара музыкантов пару недель назад похвасталась поклонникам приятной новостью - они улетели на итальянский остров Сардиния. Именно здесь Потап и Настя “догуляли” свой медовый месяц. Отметим, что как раз перед поездкой в одном из интервью Потап признался, что Настя всегда мечтала отдохнуть с любимым в Италии. Кроме того, они “не догуляли” свой медовый месяц. Так что украинский рэпер выполнил сразу два обещания!

Пребывая в Италии, Каменских буквально засыпала своих поклонников десятками фото и видео с отдыха. Украинская певица делилась всеми моментами отпуска. Но особенно часто показывала, конечно же, новые образы - в ярких летних платьях и в купальниках. Теперь же певица показала фото с Потапом, которого решила трогательно поблагодарить за устроенную им сказу.

Настя, как обычно, немногословна. Но и без того понятно, что она действительно очень благодарна любимому.

“Это был потрясающий отдых! Вкусный! Веселый! И незабываемый! Спасибо всем… Особенно моему Потапу”, - отметила Настя. Кстати, певица также вспомнила своих друзей, кторые также сопровождали ее в поездке. А именно - солист группы “Время и Стекло” Алексей Завгородний и его жена Аня.

На снимке счастливая пара позирует вместе. При этом Настя нежно прильнула к Потапу.

Влюбленные Потап и Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Поклонники исполнительницы также поспешили прокомментировать ее новое фото:

“Классные ребята и красивая пара”

“Очень красивая пара! Вы светитесь от счастья”

“Офигительная сладкая парочка”

“Да, очень рада что вы отдохнули, супер парочка, Потап все хорошеет и хорошеет, Настя помолодела”

“Какая красивая пара!”

“Настенька так сильно его любит”

“Вы очень очень-очень красивая пара. Совет вам да любовь”

“Ох Потап стал таким красивым”

Скриншот комментариев: instagram.com/kamenskux

Напомним, ранее Настя Каменских в белоснежном купальнике вновь "засветила" аппетитные формы. Певица подчеркнула, что возвращается в Украину с "огромным списком идей".

Также жгучая Каменских восхитила эффектным образом на Сардинии. Певица позировала в коротком платье из голубого денима. При этом поклонники Насти отметили, что на этом фото она похожа на Клеопатру.