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"Морской волк": Потап похвастался среднеземноморским загаром на яхте

Lite » Новости шоу-бизнеса 09.08.2019 - 16:32
"Морской волк": Потап похвастался среднеземноморским загаром на яхте
Фото: Потап и Настя Каменских (instagram.com/realpotap)

Певец неожиданно привлек поклонников к обсуждению заднего фона на фото

 Звездное семейство Потапа и Насти Каменских "догуливают" свой медовый месяц в Италии и щедро делятся романтичными фото с живописных уголков Средиземноморья. Знаменитости отдыхают с шиком, так например, Потап разместил фото с белоснежной яхты, на котором видно, что продюсер сильно загорел и доволен отпуском.

&quot;Морской волк&quot;: Потап похвастался среднеземноморским загаром на яхте

Фото: Потап (instagram.com/realpotap)

 Снимок сразу же прокомментировали наиболее ярые поклонники, отметив, что загар и футболка с игривым фламинго к лицу Потапу, да и в целом он смотрится на яхте очень органично.

  • Морской волк! Вот же он! - @serge_888 хорошие у меня учителя!
  • "Мужа можно белого" - теперь не катит
  • Красавец мужчина, и не обращайте внимания на неадекватов, что пишут гадости - это зависть, хорошего отдыха)))
  • Главное футболка с фламинго
 

 Однако не только довольный и отдохнувший внешний вид знаменитости привлек внимание аудитории инстаграммеров, но и необычное судно, на фоне которого запечатлил себя исполнитель. В комментариях подписчики поделились соображениями, что это может быть за  яхта и сколько она предположительно стоит.

  • Хороший задний план за 450 миллионов $$$
  • На заднем плане кораблик миллиардера Андрея Мельниченко. Это просто жесть
  • самая большая парусная яхта в мире. Если что)
  • Судно на заднем плане - это дичь какая-то))) Типо - почувствуйте себя бомжами, даже если проходите мимо на собственной яхте
  • Что за корабль сзади?
  • Леха на фоне космического корабля теряется... Есть куда расти... и я желаю команде Потапа перемещатся на таких суднах... Вот прикольно будет...
  • Ё..пти, мини Титаник
 

 Напомним, что самые романтичные фото с итальянских каникул на своей страничке размещает молодая супруга Потапа — Настя Каменских, недавно она опубликовала кадры прощания с Сардинией

 А еще, Настя Каменских делится многочисленными фото в купальнике, один из них — белоснежный, вызвал фурор среди поклонников.

 А также, один образ знаменитой певицы NK напомнил фанатам египетскую царицу Клеопатру.

"Сладкий медовый месяц": Каменских взбудоражила фанов фото в постели с подружкой "Полны любви!" Счастливые Потап и Каменских заворожили романтикой на Сардинии
Новости Украины Настя КаменскихПотап
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