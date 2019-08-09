"Морской волк": Потап похвастался среднеземноморским загаром на яхте

Фото: Потап и Настя Каменских (instagram.com/realpotap)

Певец неожиданно привлек поклонников к обсуждению заднего фона на фото

Звездное семейство Потапа и Насти Каменских "догуливают" свой медовый месяц в Италии и щедро делятся романтичными фото с живописных уголков Средиземноморья. Знаменитости отдыхают с шиком, так например, Потап разместил фото с белоснежной яхты, на котором видно, что продюсер сильно загорел и доволен отпуском.

Фото: Потап (instagram.com/realpotap)

Снимок сразу же прокомментировали наиболее ярые поклонники, отметив, что загар и футболка с игривым фламинго к лицу Потапу, да и в целом он смотрится на яхте очень органично.

Морской волк! Вот же он! - @serge_888 хорошие у меня учителя!

"Мужа можно белого" - теперь не катит

Красавец мужчина, и не обращайте внимания на неадекватов, что пишут гадости - это зависть, хорошего отдыха)))

Главное футболка с фламинго

Однако не только довольный и отдохнувший внешний вид знаменитости привлек внимание аудитории инстаграммеров, но и необычное судно, на фоне которого запечатлил себя исполнитель. В комментариях подписчики поделились соображениями, что это может быть за яхта и сколько она предположительно стоит.

Хороший задний план за 450 миллионов $$$

На заднем плане кораблик миллиардера Андрея Мельниченко. Это просто жесть

самая большая парусная яхта в мире. Если что)

Судно на заднем плане - это дичь какая-то))) Типо - почувствуйте себя бомжами, даже если проходите мимо на собственной яхте

Что за корабль сзади?

Леха на фоне космического корабля теряется... Есть куда расти... и я желаю команде Потапа перемещатся на таких суднах... Вот прикольно будет...

Ё..пти, мини Титаник

Напомним, что самые романтичные фото с итальянских каникул на своей страничке размещает молодая супруга Потапа — Настя Каменских, недавно она опубликовала кадры прощания с Сардинией.

А еще, Настя Каменских делится многочисленными фото в купальнике, один из них — белоснежный, вызвал фурор среди поклонников.

А также, один образ знаменитой певицы NK напомнил фанатам египетскую царицу Клеопатру.