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Настя Каменских неожиданно призналась, кто ее самый близкий друг

Lite » Новости шоу-бизнеса 11.08.2019 - 13:39
Настя Каменских неожиданно призналась, кто ее самый близкий друг
Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Певица рассказала, что чувствует рядом с близким другом

  Настя Каменских на днях вернулась из свадебного путешествия по Средиземному морю, которое организовал ее муж Потап. Пара вдоволь накупалась на живописных пляжах, отлично загорела и провела незабываемые минуты на улочках Сардинии. Сейчас, пока звездные супруги пытаются настроится на рабочий ритм, Настя решила признаться своим подписчикам кто же тот человек, которого она считает своим самым близким другом.

Настя Каменских неожиданно призналась, кто ее самый близкий друг

Фото: Настя Каменских и Потап (instagram.com/kamenskux)

 "Любовь и дружба всегда идут рука об руку", - рассказала певица в своем Instagram, -  "Бесценно, когда твой мужчина еще и твой лучший друг. Только тогда вы испытываете спектр самых искренних и невероятных эмоций! Вы делитесь сокровенным, вдохновляете друг друга, чувствуете счастье в каждой минуте. И конечно же веселитесь, улыбаетесь, дурачитесь и смеетесь до упаду. Как мы с @realpotap на этом фото".

Настя Каменских неожиданно призналась, кто ее самый близкий друг

 Фото: Настя Каменских и Потап (instagram.com/kamenskux)

 Кроме того, она обратилась к фанатам с напутственными словами:
 "Когда вы со своим мужчиной настоящие друзья – цените это. Вам неимоверно повезло! Поделитесь со мной, есть ли у вас такой человек?".

Поклонники творчества NK признали, что крепкая дружба с любимым мужчиной — это большое счастье и рассказали, кто их самый близкий друг.

  • У меня есть кот...
  • То пока детей нет, а потом шуток немного убавится, дурачится больше всех будет дитё
  • Однозначно Настя!!! ты на все миллион процентов права) конечно есть и это бесценно
  • это великое счастье....а вот в женскую дружбу я не верю
  • Боже)) что за Дензель Вашингтон))) Потапу зачёт)) половина должна быть всем) другом, любовником даже собственным рабом негром) или презедентом
  • и мне повезло - друг и муж в одном лице уже более 10 лет
  • да))) мы в теме с любимым мужем
  • Нарядный 
 

 Напомним, что из романтического путешествия в честь медового месяца знаменитая пара привезла массу впечатлений и красивых фото. Настя позировала на фоне итальянских домиков в эффектных нарядах. 

 А еще, знаменитая певица соблазняла подписчиков сочными формами в белоснежном бикини.

 Кроме того, Настя Каменских захватила в путешествие целую коллекцию купальников, которые демонстрировала на соблазнительных фото в Instagram.

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Новости Украины Настя КаменскихПотапсвадьба
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