Вопреки слухам: Вера Брежнева отдыхает в Италии с Меладзе и дочерью

Фото: Вера Брежнева (instagram.com/ververa)

Семейство выглядит счастливым и довольным

В прессе и сети продолжают гулять слухи о разводе Веры Брежневой и Константина Меладзе - якобы продюсер изменяет жене с его подопечной - блондинкой из ВИА-Гры Эрикой Герцег. Певица старается не реагировать на подобные домыслы, однако стала чаще публиковать в сети совместные кадры с супругом - так, на Рождество она поделилась душевным фото всей своей большой семьи. А сейчас вместе с любимым и младшей дочкой Сарой Вера отправилась на отдых в Италию и поспешила показать свою семейную идиллию в Instagram.

Троица отлично провела время на солнечных заснеженных склонах, отправившись гулять в снегоступах. Брежнева показала яркие снимки, на которых она вдвоем с мужем, а также где они все втроем и по отдельности.

Все одеты в яркую зимнюю одежду и счастливо улыбаются на камеру. Отметим, что Саре недавно исполнилось 10 лет, а вот старшая дочь певицы Соня живет и учится в США - ей уже 18.

Фото: Вера Брежнева с мужем и дочкой (instagram.com/ververa)

"Удивительная страна. За одну неделю я успела:

- без верхней одежды погулять по берегу моря под ласковым солнцем в одной ее части,

- затем в другой части два дня провела на фабриках, разрабатывая новые продукты и создавая новые коллекции для @verabeauty.official

- а закончила неделю в горах, где, поднявшись пешком (в чиасполе) на вершину мы наслаждались видами и погодой!

Какой кайф проводить время с пользой и с удовольствием ! КПД 10000% )) Скоро начинается рабочий сезон и нам есть, чем вас порадовать", - поделилась эмоциями Вера.

Фото: Вера Брежнева с мужем и дочкой (instagram.com/ververa)

Поклонники радуются за Брежневу м Меладзе и желают их семье счастья и не слушать пересудов и сплетен.

Какие вы все красивые, Вера

Ви - прекрасні! Прекрасна донька, чоловік, прекрасний "костюм" і навіть сніг "прекрасний"! Дай Господь Вам сили зрозуміти усіх тих людей, що пишуть дурниці! Ви -красуня

Красота

Вера вы волшебны

Обожаю вас

Бешенная энергетика от вас

Как же я люблю такие милые фото. Вы подходите друг другу

Ох вы какие хорошие!! Сладкие

Я так рада за вас! Слава богу, это всё не правда!

Вы такие счастливые!! С Крещением Вас!!!

Счастья вам с Константином!

Красивая семья, няшки

Какие вы классные. счастья вам бесконечного

Скриншот комментариев (instagram.com/ververa)

Напомним, Вера Брежнева трогательно поздравила сестер-двойняшек с днем рождения.