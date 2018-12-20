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"Волшебница": Тина Кароль покорила сеть утонченным образом

Lite » Звезды 20.12.2018 - 07:08
"Волшебница": Тина Кароль покорила сеть утонченным образом
Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Певица в элегантном платье рассказала о семейной традиции

Украинская поп-дива Тина Кароль, которая недавно представила пикантное видео на новую композицию, умилила поклонников изысканным образом в эфире программы "Сніданок з 1+1". Фото исполнительницы в элегантном платье в пол с цветочным принтом появились в официальном Instagram-аккаунте передачи.

Певица пришла в студию не просто так – она приобщилась к социальному проекту "Здійсни мрію".

Артистка также рассказала о праздничной традиции, царящей в их семье. В детстве она находила 19 декабря под подушкой сладости, поэтому решила продолжить этот милый обычай со своим сыном Вениамином.

&quot;Волшебница&quot;: Тина Кароль покорила сеть утонченным образом

Тина Кароль на передаче "Сніданок з 1+1" (Фото: instagram.com/snidanok)

Под фото Тины Кароль поклонники оставили массу комплиментов, отметив ее цветущий внешний вид и изысканный наряд.

&quot;Волшебница&quot;: Тина Кароль покорила сеть утонченным образом

Тина Кароль (Фото: instagram.com/snidanok)

"Волшебница", "Платье очень красивое", "Наша красавица шикарнейшая, самая-самая добрая", "Красиая и талантливая женщина", - отмечали они.

&quot;Волшебница&quot;: Тина Кароль покорила сеть утонченным образом

&quot;Волшебница&quot;: Тина Кароль покорила сеть утонченным образом

&quot;Волшебница&quot;: Тина Кароль покорила сеть утонченным образом

&quot;Волшебница&quot;: Тина Кароль покорила сеть утонченным образом

Скриншот комментариев: (instagram.com/snidanok)

Напомним, недавно певица и судья шоу Голос країни 9 Тина Кароль порадовала поклонников новым снимком в пикантном образе

Как сообщалось ранее, Тина Кароль высказалась о войне с Россией, а также отметила, что украинцы устали воевать и мечтают о мире.

Также она призналась, как стала родственницей популярной укаинской актрисы театра и кино Ирмы Витовской.

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