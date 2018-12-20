"Чарівниця": Тіна Кароль підкорила мережу витонченим образом

Співачка в елегантній сукні розповіла про сімейні традиції
Українська поп-діва Тіна Кароль, яка нещодавно представила пікантне відео на нову композицію, зворушила шанувальників вишуканим образом в ефірі програми "Сніданок з 1+1". Фото виконавиці у елегантній сукні з квітковим принтом з'явилися в офіційному Instagram-акаунті передачі.
Співачка прийшла у студію не просто так – вона долучилася до соціального проекту "Здійсни мрію".
Артистка також розповіла про святкову традицію, що панує в їх сім'ї. У дитинстві вона знаходила 19 грудня під подушкою солодощі, тому вирішила продовжити цей милий звичай зі своїм сином Веніаміном.
Тіна Кароль на передачі "Сніданок з 1+1" (Фото: instagram.com/snidanok)
Під фото Тіни Кароль шанувальники залишили масу компліментів, відзначивши її квітучий зовнішній вигляд і вишукане вбрання.
Тіна Кароль (Фото: instagram.com/snidanok)
"Чарівниця", "Плаття дуже красиве", "Наша красуня сама гарна, сама-сама добра", "Красиая і талановита жінка", - зазначали вони.
Скріншот коментарів: (instagram.com/snidanok)
Нагадаємо, нещодавно співачка і суддя шоу Голос країни 9 Тіна Кароль порадувала шанувальників новим знімком у пікантному образі.
Як повідомлялося раніше, Тіна Кароль висловилася про війну з Росією, а також зазначила, що українці втомилися воювати і мріють про мир.
Також вона зізналася, як стала родичкою популярної укаинской актриси театру і кіно Ірми Вітовської.
Відео: РБК-Україна