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"Чарівниця": Тіна Кароль підкорила мережу витонченим образом

Lite » Зірки 20.12.2018 - 07:08
"Чарівниця": Тіна Кароль підкорила мережу витонченим образом
Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Співачка в елегантній сукні розповіла про сімейні традиції

Українська поп-діва Тіна Кароль, яка нещодавно представила пікантне відео на нову композицію, зворушила шанувальників вишуканим образом в ефірі програми "Сніданок з 1+1". Фото виконавиці у елегантній сукні з квітковим принтом з'явилися в офіційному Instagram-акаунті передачі.

Співачка прийшла у студію не просто так – вона долучилася до соціального проекту "Здійсни мрію".

Артистка також розповіла про святкову традицію, що панує в їх сім'ї. У дитинстві вона знаходила 19 грудня під подушкою солодощі, тому вирішила продовжити цей милий звичай зі своїм сином Веніаміном.

&quot;Чарівниця&quot;: Тіна Кароль підкорила мережу витонченим образом

Тіна Кароль на передачі "Сніданок з 1+1" (Фото: instagram.com/snidanok)

Під фото Тіни Кароль шанувальники залишили масу компліментів, відзначивши її квітучий зовнішній вигляд і вишукане вбрання.

&quot;Чарівниця&quot;: Тіна Кароль підкорила мережу витонченим образом

Тіна Кароль (Фото: instagram.com/snidanok)

"Чарівниця", "Плаття дуже красиве", "Наша красуня сама гарна, сама-сама добра", "Красиая і талановита жінка", - зазначали вони.

&quot;Чарівниця&quot;: Тіна Кароль підкорила мережу витонченим образом

&quot;Чарівниця&quot;: Тіна Кароль підкорила мережу витонченим образом

&quot;Чарівниця&quot;: Тіна Кароль підкорила мережу витонченим образом

&quot;Чарівниця&quot;: Тіна Кароль підкорила мережу витонченим образом

Скріншот коментарів: (instagram.com/snidanok)

Нагадаємо, нещодавно співачка і суддя шоу Голос країни 9 Тіна Кароль порадувала шанувальників новим знімком у пікантному образі

Як повідомлялося раніше, Тіна Кароль висловилася про війну з Росією, а також зазначила, що українці втомилися воювати і мріють про мир.

Також вона зізналася, як стала родичкою популярної укаинской актриси театру і кіно Ірми Вітовської.

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Відео: РБК-Україна

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