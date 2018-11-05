"Внутри немного шампанского": Ефросинина в черном купальнике блеснула стройными ножками (фото)

Ефросинина отметила, что внутри нее — "немного любви"
Маша Ефросинина продолжает баловать поклонников в сети instagram сочными снимками со своего сказочного отдыха. Напомним, что после участия в Танцах со звездами, отсняв несколько блогов и выступив с мотивационными выступлениями в разных городах Украины, Ефросинина с подругами отправилась в Объединенные Арабские Эмираты.
Здесь следует отметить: судя по сообщениям телеведущей, ее отдых уже подошел к концу, и вскоре она вновь будет в Киеве. Но почему бы не поделиться воспоминаниями?
На новых снимках украинская телеведущая позирует в роскошном закрытом купальнике черного цвета, с открытыми плечами и декорированного по кромке воздушными складками-воланами.
Свой летний образ Ефросинина дополнила ультрамодным в этом сезоне аксессуаром — чалмой с принтом-сердечками. А также стильными остроконечными очками с тонкой оправой.
"Внутри любовь и немного шампанского", — лаконично подписала снимок Ефросинина.
Загадочная Маша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
К слову, ранее Маша Ефросинина показала сочные фото с отдыха в Эмиратах.
Поклонники ведущей подчеркнули, что их отдохнувшая любимица выглядит шикарно.
"Такое спокойное и вдохновляющее фото. Вы шикарны!" — отмечает pollardi_boudoir.
"У вас потрясающе красивый купальник", — пишет nastiysha_sun.
"Як вам це все личить! Маю на увазі оцю любов і це шампанське всередині", — восхищается malulka.
"Шампанское — это всегда прекрасно! Как утонченно Вы выглядите", — соглашается daneliako.
"Солнечная! Прекрасный отдых, прекрасная Маша", — комментирует nadezhda_vsebudedobre.
"Красивая девушка, и вроде в купальнике, но нет же вульгарности, как у некоторых с открытыми попами", — пишет avetisyanasya, намекая на Олю Полякову, которая показала полностью голые фото с отдыха на Мальдивах.
Скриншот комментариев: instagram.com/mashaefrosinina
Утонченная Маша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
Напомним, ранее Ефросинина показала новую яркую "пятерочку". В этот раз блог посвящен отношениям между мужчиной и женщиной.
Маша Ефросинина: биография (видео: РБК-Украина)