"Внутри немного шампанского": Ефросинина в черном купальнике блеснула стройными ножками (фото)

Маша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Ефросинина отметила, что внутри нее — "немного любви"

Маша Ефросинина продолжает баловать поклонников в сети instagram сочными снимками со своего сказочного отдыха. Напомним, что после участия в Танцах со звездами, отсняв несколько блогов и выступив с мотивационными выступлениями в разных городах Украины, Ефросинина с подругами отправилась в Объединенные Арабские Эмираты.

Здесь следует отметить: судя по сообщениям телеведущей, ее отдых уже подошел к концу, и вскоре она вновь будет в Киеве. Но почему бы не поделиться воспоминаниями?

На новых снимках украинская телеведущая позирует в роскошном закрытом купальнике черного цвета, с открытыми плечами и декорированного по кромке воздушными складками-воланами.

Свой летний образ Ефросинина дополнила ультрамодным в этом сезоне аксессуаром — чалмой с принтом-сердечками. А также стильными остроконечными очками с тонкой оправой.

"Внутри любовь и немного шампанского", — лаконично подписала снимок Ефросинина.

Загадочная Маша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

К слову, ранее Маша Ефросинина показала сочные фото с отдыха в Эмиратах.

Поклонники ведущей подчеркнули, что их отдохнувшая любимица выглядит шикарно.

"Такое спокойное и вдохновляющее фото. Вы шикарны!" — отмечает pollardi_boudoir.

"У вас потрясающе красивый купальник", — пишет nastiysha_sun.

"Як вам це все личить! Маю на увазі оцю любов і це шампанське всередині", — восхищается malulka.

"Шампанское — это всегда прекрасно! Как утонченно Вы выглядите", — соглашается daneliako.

"Солнечная! Прекрасный отдых, прекрасная Маша", — комментирует nadezhda_vsebudedobre.

"Красивая девушка, и вроде в купальнике, но нет же вульгарности, как у некоторых с открытыми попами", — пишет avetisyanasya, намекая на Олю Полякову, которая показала полностью голые фото с отдыха на Мальдивах.

Скриншот комментариев: instagram.com/mashaefrosinina

Утонченная Маша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Напомним, ранее Ефросинина показала новую яркую "пятерочку". В этот раз блог посвящен отношениям между мужчиной и женщиной.

Маша Ефросинина: биография (видео: РБК-Украина)