"И плевать на нос": Маша Ефросинина показала сочные фото с отдыха в Эмиратах

Маша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Для вечерней фотосессии Ефросинина выбрала нежное зеленое платье

После изнурительных тренировок в Танцах со звездами 2018, сняв несколько блогов и посетив с тренингами несколько городов Украины, Маша Ефросинина решила наконец отдохнуть. Для энергетической перезагрузки популярная украинская ведущая отправилась в Объединенные Арабские Эмираты. А именно — остров Зайя Нураи (Zaya Nurai Island), где находятся пятизвездочные отели.

На своей instagram-страничке Ефросинина поделилась с поклонниками несколькими яркими моментами с отдыха. При этом ведущая призналась, что не успела как следует загореть, как у нее уже сгорел нос.

"Главное доказательство, что у тебя супер длинный носяра — это то, что он сгорает первым даже с солнцезащитным кремом", — поделилась подробностью со своими подписчиками Ефросинина.

А далее опубликовала фото, подписав его: "И плевать на нос".

Маша Ефросинина на отдыхе в ОАЭ (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Также Ефросинина рассказала, как на нее влияет отдых.

"Я становлюсь старше и многое внутри меня меняется. Но неизменным всегда остается ощущение путешествия, ты входишь в другой воздух, вступаешь в песок, вдыхаешь неизвестный тебе мир, наблюдаешь за незнакомыми людьми... и чувствуешь невероятную свободу всех своих мыслей! Многое начинает "видеться" совсем иначе. Ничто более не способно меня так перезагружать", — пишет ведущая, сопровождая свои мысли ярким фото в сочном зеленом платье.

Яркая Маша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

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Поклонники ведущей поспешили прокомментировать ее насыщенные снимки и шикарное платье.

"Машка, ти така зелена, так віє від тебе свіжістю і вільністю", — восхищается olga_gerij.

"Круто, Машуля! Действительно, путешествие — это мощная перезагрузка", — соглашается omeliyagram.

"Маша, очень красиво в платье, цвет потрясающий", — подчеркивает oliaiunenko.

"Боооже, как красиво! Зеленый мой любимый цвет", — отмечает irishakis137.

"Машуня, наберайтесь сил, здоровья и позитива, приятного вам отдыха!" — желает tatyanacherepova.

"В порівнянні з Поляковою зміна обставин набагато елегантніше та жіночніше на вас впливає", — улыбается liudmilapshenichniuk.

Отметим, что после своего гранд-концерта "Королева ночи" в Киеве Оля Полякова отправилась на Мальдивы, где полностью обнажилась.

Также Маша Ефросинина показала еще несколько фото-деталей своего сказочного отдыха.

"Это просто красиво", — подписала снимок телеведущая (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

"А это для меня всегда было и остается загадкой" (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Напомним, ранее Заплаканная Ефросинина рассмешила сеть под хит KAZKA.

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