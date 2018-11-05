"Всередині трохи шампанського": Єфросиніна у чорному купальнику блиснула стрункими ніжками (фото)

Єфросиніна зазначила, що всередині неї — "трохи любові"
Маша Єфросиніна продовжує балувати шанувальників в мережі instagram соковитими знімками зі свого казкового відпочинку. Нагадаємо, що після участі в Танцях з зірками, відзняв кілька блогів і виступивши з мотиваційними виступами в різних містах України, Єфросиніна з подругами вирушила в Об'єднані Арабські Емірати.
Тут слід зазначити: судячи за повідомленнями телеведучої, її відпочинок вже підійшов до кінця, і незабаром вона знову буде в Києві. Але чому б не поділитися спогадами?
На нових знімках українська співачка позує в розкішному закритому купальнику чорного кольору, з відкритими плечима і декорованого по крайці повітряними складками-воланами.
Свій літній образ Єфросиніна доповнила ультрамодним в цьому сезоні аксесуаром — чалмою з принтом-сердечками. А також стильними загостреними очками з тонкою оправою.
"Всередині любов і трохи шампанського", — лаконічно підписала знімок Єфросиніна.
Загадкова Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
К слову, ранее Маша Єфросиніна показала соковиті фото з відпочинку в Еміратах.
Шанувальники ведучоъ підкреслили, що їх улюблениця виглядає шикарно.
"Таке спокійне і надихаюче фото. Ви шикарні!" — зазначає pollardi_boudoir.
"У вас приголомшливо красивий купальник", — пише nastiysha_sun.
"Як вам це все личить! Маю на увазі оцю любов і це шампанське всередині", — захоплюється malulka.
"Шампанське — це завжди чудово! Як витончено Ви виглядаєте", — погоджується daneliako.
"Сонячна! Прекрасний відпочинок, прекрасна Маша", — коментує nadezhda_vsebudedobre.
"Красива дівчина, і начебто в купальнику, але ж немає вульгарності, як у деяких з відкритими попами", — пише avetisyanasya, натякаючи на Олю Полякову, яка показала повністю голі фото з відпочинку на Мальдівах.
Скріншот коментарів: instagram.com/mashaefrosinina
Витончена Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
Нагадаємо, раніше Єфросиніна показала нову яскраву "п'ятірочку". В цей раз блог присвячений стосункам між чоловіком і жінкою.
Маша Єфросиніна: біографія відео: РБК-Україна)