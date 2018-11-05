"Всередині трохи шампанського": Єфросиніна у чорному купальнику блиснула стрункими ніжками (фото)

Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Єфросиніна зазначила, що всередині неї — "трохи любові"

Маша Єфросиніна продовжує балувати шанувальників в мережі instagram соковитими знімками зі свого казкового відпочинку. Нагадаємо, що після участі в Танцях з зірками, відзняв кілька блогів і виступивши з мотиваційними виступами в різних містах України, Єфросиніна з подругами вирушила в Об'єднані Арабські Емірати.

Тут слід зазначити: судячи за повідомленнями телеведучої, її відпочинок вже підійшов до кінця, і незабаром вона знову буде в Києві. Але чому б не поділитися спогадами?

На нових знімках українська співачка позує в розкішному закритому купальнику чорного кольору, з відкритими плечима і декорованого по крайці повітряними складками-воланами.

Свій літній образ Єфросиніна доповнила ультрамодним в цьому сезоні аксесуаром — чалмою з принтом-сердечками. А також стильними загостреними очками з тонкою оправою.

"Всередині любов і трохи шампанського", — лаконічно підписала знімок Єфросиніна.

Загадкова Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

К слову, ранее Маша Єфросиніна показала соковиті фото з відпочинку в Еміратах.

Шанувальники ведучоъ підкреслили, що їх улюблениця виглядає шикарно.

"Таке спокійне і надихаюче фото. Ви шикарні!" — зазначає pollardi_boudoir.

"У вас приголомшливо красивий купальник", — пише nastiysha_sun.

"Як вам це все личить! Маю на увазі оцю любов і це шампанське всередині", — захоплюється malulka.

"Шампанське — це завжди чудово! Як витончено Ви виглядаєте", — погоджується daneliako.

"Сонячна! Прекрасний відпочинок, прекрасна Маша", — коментує nadezhda_vsebudedobre.

"Красива дівчина, і начебто в купальнику, але ж немає вульгарності, як у деяких з відкритими попами", — пише avetisyanasya, натякаючи на Олю Полякову, яка показала повністю голі фото з відпочинку на Мальдівах.

Скріншот коментарів: instagram.com/mashaefrosinina

Витончена Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Нагадаємо, раніше Єфросиніна показала нову яскраву "п'ятірочку". В цей раз блог присвячений стосункам між чоловіком і жінкою.

Маша Єфросиніна: біографія відео: РБК-Україна)