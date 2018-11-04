"Этим вопросом задается каждая": Ефросинина показала новую яркую "пятерочку" (видео)

Видео: новая "пятерочка" от Маши Ефросининой (Youtube-канал/Маша Ефросинина)

Популярная украинская телеведущая и блогер Маша Ефросинина показала фанатам новую "пятерочку", посвященную отношениям между мужчинами и женщинами. Соответствующее видео она опубликовала на своей странице в Youtube.

Так, первое правило называется "не упрекайте мужчину.

"Да, это на первом месте. Красным цветом. Еще это на первом месте потому, что на это делать сложнее всего", - сказала она.

На втором месте, утверждает Ефросинина, является "личное пространство".

"Если мужчина изменяет женщине, то чтение переписок в телефоне не помогут. Вы просто ускорите этот болезненный и эмоциональный разрыв", - подчеркнула она.

Скриншот из видео (Youtube-канал/Маша Ефросинина)

Третьим правилом, по словам телеведущей, является развитие вашей совместной сексуальной жизни.

"Прошли те времена, когда говорили, что секса не существует. Сейчас пришло время, когда это наслаждение для вас обеих. Об этом нужно научится разговаривать, не упрекая", - уточнила она.

Скриншот из видео (Youtube-канал/Маша Ефросинина)

Четвертым правилом – создание совместных воспоминаний.

"Не тех, которые снимаются на телефон или записываются в дневник, а те, которые являются незримой ниточкой, которая вас объединяет", - сказала она.

И последним правилом является развитие.

"Развивайтесь, чтобы его интерес к вам не угасал. Присматривайтесь, что он читает, как меняется круг интересов вашего мужчины. Они не самые разговорчивые существа. Но иногда они выползают из пещеры и хотят о чем-то поговорить", - подытожила она.

Отметим, ранее Ефросинина в своем новом блоге-"пятерочке" подробно рассказав, как относится к деньгам и как распоряжается финансами. К примеру, ведущая подчеркнула, что всегда знает, сколько денег в кошельке, на счету и вообще средств. Ведь деньги любят счет.

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