Всегда вместе: Осадчая и Горбунов покоряют "любовным селфи"

Катя Осадчая и Юрий Горбунов порадовали поклонников очередным нежным снимком звездной пары. Украинские телеведущие сфотографировались вместе, а совместный снимок на своей страничке в Instagram опубликовала бессменная ведущая "Светской жизни" Катя Осадчая.

"Суббота вместе", - подписала Осадчая селфи.

Катя Осадчая и Юрий Горбунов показали семейное селфи (фото: instagram.com/kosadcha)

На снимке Катерина нежно обнимает своего мужа Юрия Горбунова и загадочно улыбается. Телезвезда одета в элегантное платье благородно-зеленого цвета, где прекрасно видно ее декольте. В качестве украшений Катя выбрала диадему на голову и тонкую цепочку на шею. Также на телеведущей сияют изысканные серьги.

Юрий Горбунов, как всегда, поражает своим исключительным чувством стиля. На нем элегантный костюм с белой рубашкой и черной бабочкой на шее. Стоит отметить, что супруги излучают настоящую любовь и счастье.

Подписчики Кати отмечают, что именно так выглядит настоящая любовь. Также украинцы пишут, что от фотографии веет хорошая энергетика.

Гарна енергетика! Гармонiя!!!

Так виглядає кохання.

Зайки!!!

Так мило.

Скриншот комментариев

Напомним, ранее Юрий Горбунов показал домашнее фото с сыном Ваней и поделился секретами воспитания.