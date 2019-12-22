ru
ua

Всегда вместе: Осадчая и Горбунов покоряют "любовным селфи"

Новости » Новости шоу-бизнеса   

Катя Осадчая продемонстрировала семейное фото с любимым супругом

Катя Осадчая и Юрий Горбунов порадовали поклонников очередным нежным снимком звездной пары. Украинские телеведущие сфотографировались вместе, а совместный снимок на своей страничке в Instagram опубликовала бессменная ведущая "Светской жизни" Катя Осадчая.

"Суббота вместе", - подписала Осадчая селфи.

Катя Осадчая и Юрий Горбунов показали семейное селфи (фото: instagram.com/kosadcha)

На снимке Катерина нежно обнимает своего мужа Юрия Горбунова и загадочно улыбается. Телезвезда одета в элегантное платье благородно-зеленого цвета, где прекрасно видно ее декольте. В качестве украшений Катя выбрала диадему на голову и тонкую цепочку на шею. Также на телеведущей сияют изысканные серьги.

Юрий Горбунов, как всегда, поражает своим исключительным чувством стиля. На нем элегантный костюм с белой рубашкой и черной бабочкой на шее. Стоит отметить, что супруги излучают настоящую любовь и счастье.

Подписчики Кати отмечают, что именно так выглядит настоящая любовь. Также украинцы пишут, что от фотографии веет хорошая энергетика.

  • Гарна енергетика! Гармонiя!!!
  • Так виглядає кохання.
  • Зайки!!!
  • Так мило.

Скриншот комментариев

Напомним, ранее Юрий Горбунов показал домашнее фото с сыном Ваней и поделился секретами воспитания.

Александр Усик и Евгений Кошевой будут бороться за сердце Елены Кравец в новогоднюю ночь Fruits & Nuts: в чем особенность главной шоколадной линейки 2019 года
Читать все новости