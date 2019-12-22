Завжди разом: Осадча та Горбунов підкорюють "любовним селфі"

Катя Осадча та Юрій Горбунов порадували шанувальників черговим ніжним знімком зіркової пари. Українські телеведучі сфотографувалися разом, а спільний знімок на своїй сторінці в Instagram опублікувала незмінна ведуча "Світського життя" Катя Осадча.

"Субота разом", - підписала Осадча селфі.

Катя Осадча та Юрій Горбунов показали сімейне селфи (фото: instagram.com/kosadcha)

На знімку Катерина ніжно обіймає свого чоловіка Юрія Горбунова і загадково посміхається. Телезірка одягнена в елегантне плаття благородно-зеленого кольору, де чудово видно її декольте. В якості прикрас Катя вибрала діадему на голову і тонкий ланцюжок на шию. Також на телеведучій сяють вишукані сережки.

Юрій Горбунов, як завжди, вражає своїм винятковим почуттям стилю. На ньому елегантний костюм з білою сорочкою і чорним метеликом на шиї. Варто відзначити, що подружжя випромінюють любов і щастя.

Підписники Каті відзначають, що саме так виглядає справжня любов. Також українці пишуть, що від фотографії віє хороша енергетика.

Гарна енергетика! Гармонія!!!

Так виглядає кохання.

Зайки!!!

Так мило.

Скріншот коментарів

Нагадаємо, раніше Юрій Горбунов показав домашнє фото з сином Ванею і поділився секретами виховання.