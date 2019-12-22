ru
ua

Завжди разом: Осадча та Горбунов підкорюють "любовним селфі"

Новини » Новини шоу-бізнесу   

Катя Осадча продемонструвала сімейне фото з коханим чоловіком

Катя Осадча та Юрій Горбунов порадували шанувальників черговим ніжним знімком зіркової пари. Українські телеведучі сфотографувалися разом, а спільний знімок на своїй сторінці в Instagram опублікувала незмінна ведуча "Світського життя" Катя Осадча.

"Субота разом", - підписала Осадча селфі.

Катя Осадча та Юрій Горбунов показали сімейне селфи (фото: instagram.com/kosadcha)

На знімку Катерина ніжно обіймає свого чоловіка Юрія Горбунова і загадково посміхається. Телезірка одягнена в елегантне плаття благородно-зеленого кольору, де чудово видно її декольте. В якості прикрас Катя вибрала діадему на голову і тонкий ланцюжок на шию. Також на телеведучій сяють вишукані сережки.

Юрій Горбунов, як завжди, вражає своїм винятковим почуттям стилю. На ньому елегантний костюм з білою сорочкою і чорним метеликом на шиї. Варто відзначити, що подружжя випромінюють любов і щастя.

Підписники Каті відзначають, що саме так виглядає справжня любов. Також українці пишуть, що від фотографії віє хороша енергетика.

  • Гарна енергетика! Гармонія!!!
  • Так виглядає кохання.
  • Зайки!!!
  • Так мило.

Скріншот коментарів

Нагадаємо, раніше Юрій Горбунов показав домашнє фото з сином Ванею і поділився секретами виховання.

Олександр Усик та Євген Кошовий будуть боротися за серце Олени Кравець в новорічну ніч Fruits & Nuts: у чому особливість головної шоколадної лінійки 2019 року
Читати всі новини