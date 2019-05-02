Вместе навсегда: Виктория Бекхэм трогательно поздравила супруга с днем рождения

Виктория и Дэвид Бекхэмы (фото: instagram.com/VictoriaBeckham)

Сегодня Дэвиду Бекхэму исполняется 44 года

Витория и Дэвид Бекхэмы – одна из самых крепких публичных пар. Несмотря на испытания и периодические трудности, с которыми сталкиваются супруги, их семья вот уже 20 лет является настоящим образцом преданности и любви. Они познакомились, еще когда футболист начинал завоевывать славу и признание, в Виктория уже вовсю блистала в мире шоу-бизнеса.

Но разница в статусах не помешала знаменитостям пожениться и завести 4-х детей. С тех пор многое поменялось, но теплота в их отношениях осталась прежней. Каждый год на все праздники как Виктория, так и Дэвид трогательно поздравляют другу друга, выставляя общие фото, архивные снимки или просто приятные слова. Так, на 45-летие Виктории, которое она отметила 17 апреля, Дэвид опубликовал ее фото и написал: "С днем рождения, мама. Удачного дня! Ты заслуживаешь того, чтобы тебя побаловали маленькие Бруклин, Ромео, Круз, Харпер. И конечно, я"…

Сегодня, 2 мая, популярному футболисту исполняется 44 года. И Виктория поспешила с ответным постом.

Фото: instagram.com/VictoriaBeckham

Она выбрала снимок, в котором заключен самый главный посыл: у них с Дэвидом все отлично вопреки недобрым слухам о размолвках в звездном семействе. Напомним, несколько месяцев назад многочисленные СМИ вновь заговорили о возможном разводе Бекхэмов. На фото видна рука футболиста с татуировками, где особенно явно выделяется слово "Виктория". Сверху на руку супруга Виктория положила свою руку, украшенную обручальным кольцом с крупным камнем.

"С днем рождения, Дэвид! Ты наше все. Мы так тебя любим… Целуем".

Фолловеры Виктории буквально засыпали ее пост сердечками и теплыми комментариями. "Восхитительная пара", "Вы очаровательны", "Вы наша любимая пара", "С днем рождения, Дэвид!", "Дэвид – такой отличный отец и муж мечты для любой женщины", "Моя цель – построить такую семью", "Вы такие сладкие", "Какая красивая семья"…

В своих сториз дизайнер показала подготовку к празднику и гору подарков, которые они подготовили для Дэвид. "С днем рождения, папочка!", – написала она на видео, где за кадром слышно также десткие голоса.

Напомним, ранее ко дню рождения Виктории Бекхэм мы писали 10 уроков красоты иконы стиля.

Также до этого Виктория Бекхэм показала любимые модели платьев из новой капсулы.