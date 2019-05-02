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Вместе навсегда: Виктория Бекхэм трогательно поздравила супруга с днем рождения

Lite » Новости шоу-бизнеса 02.05.2019 - 15:56
Вместе навсегда: Виктория Бекхэм трогательно поздравила супруга с днем рождения
Виктория и Дэвид Бекхэмы (фото: instagram.com/VictoriaBeckham)
Ольга Турчаникова
Журналист LITE

Сегодня Дэвиду Бекхэму исполняется 44 года

Витория и Дэвид Бекхэмы – одна из самых крепких публичных пар. Несмотря на испытания и периодические трудности, с которыми сталкиваются супруги, их семья вот уже 20 лет является настоящим образцом преданности и любви. Они познакомились, еще когда футболист начинал завоевывать славу и признание, в Виктория уже вовсю блистала в мире шоу-бизнеса.

Но разница в статусах не помешала знаменитостям пожениться и завести 4-х детей. С тех пор многое поменялось, но теплота в их отношениях осталась прежней. Каждый год на все праздники как Виктория, так и Дэвид трогательно поздравляют другу друга, выставляя общие фото, архивные снимки или просто приятные слова. Так, на 45-летие Виктории, которое она отметила 17 апреля, Дэвид опубликовал ее фото и написал: "С днем рождения, мама. Удачного дня! Ты заслуживаешь того, чтобы тебя побаловали маленькие Бруклин, Ромео, Круз, Харпер. И конечно, я"…

Сегодня, 2 мая, популярному футболисту исполняется 44 года. И Виктория поспешила с ответным постом.

Вместе навсегда: Виктория Бекхэм трогательно поздравила супруга с днем рождения

Фото: instagram.com/VictoriaBeckham

Она выбрала снимок, в котором заключен самый главный посыл: у них с Дэвидом все отлично вопреки недобрым слухам о размолвках в звездном семействе. Напомним, несколько месяцев назад многочисленные СМИ вновь заговорили о возможном разводе Бекхэмов. На фото видна рука футболиста с татуировками, где особенно явно выделяется слово "Виктория". Сверху на руку супруга Виктория положила свою руку, украшенную обручальным кольцом с крупным камнем.

"С днем рождения, Дэвид! Ты наше все. Мы так тебя любим… Целуем".

Фолловеры Виктории буквально засыпали ее пост сердечками и теплыми комментариями. "Восхитительная пара", "Вы очаровательны", "Вы наша любимая пара", "С днем рождения, Дэвид!", "Дэвид – такой отличный отец и муж мечты для любой женщины", "Моя цель – построить такую семью", "Вы такие сладкие", "Какая красивая семья"…

В своих сториз дизайнер показала подготовку к празднику и гору подарков, которые они подготовили для Дэвид. "С днем рождения, папочка!", – написала она на видео, где за кадром слышно также десткие голоса.

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