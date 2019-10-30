Влюблены, как подростки: Синди Кроуфорд растрогала сеть романтичным фото с мужем

Синди Кроуфорд и Рэнди Гербер, которые в этом году отметили 21 год совместной жизни, не устают признаваться в любви друг другу. Легендарная супермодель и бывший манекенщик поженились в 1998-м году, но кажется, годы не властны над их чувствами. Синди не раз признавалась, что уже с первых встреч она поняла: Рэнди – ее вторая половинка, и с тех пор ничего не изменилось.

Синди и Рэнди (фото: instagram.com/cindycrawford)

Несколько часов назад на странице красавицы появилось новое подтверждение по-прежнему пылких чувств пары. Синди показала романтичный снимок, где они с мужем обнимаются на фоне ночного города. Романтичное селфи она подписала просто, но очень емко: "Манхэттенские ночи. Люблю идти пешком домой с ужина...".

Фолловеры Синди обожают такого типа посты, они буквально засыпали страницу супермодели восторженными комментариями:

Восхитительная пара с прекрасными сердцами!

Вы, ребята, такие милые, словно подростки

Обожаю эту пару!

Как романтично!

Сладкое, сладкое послание, вы моя любимая пара…

Вы такие милые!

Сохраняйте романтику и огонь. Наслаждайтесь сезоном!

Синди и Рэнди навсегда!

Поклонники в восторге от фото Синди с мужем (фото: принтскрин instagram.com/cindycrawford)

Напомним, Синди часто удивляет своих подписчиков не только романтическими "выходками" в духе молодежи, но и часто обожает показать, что выглядит она по-прежнему отлично. Супермодель недавно раскрыла один из своих секретов. Так, она регулярно посещает сауну. Она так страстно любит сауну, что даже обустроила ее у себя дома. Теперь понятно, откуда у нее такой здоровый цвет лица и сияющая кожа.

Пара обожает дерзкие выходки (фото: instagram.com/cindycrawford)

Впрочем, на внешность 53-летней красавицы также позитивно влияют регулярный качественный уход (она даже разработала собственную линию косметики), а еще – питание. Синди давно отказалась от кофе, тяжелых мучных продуктов, сладкого и жирного. Зато разнообразные овощи и фрукты всегда на ее столе. Чтобы быть уверенной в их качестве и натуральности, модель обустроила участок на даче. Теперь свежими помидорами, огурцами, зеленью и другими продуктами "с грядки" наслаждается вся семья.