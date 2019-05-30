Вечно влюбленные: Синди Кроуфорд и ее муж трогательно поздравили друг друга с годовщиной свадьбы

Синди Кроуфорд со своим супругом (фото: instagram.com/cindycrawford)

Супермодель и ее муж отмечают 21 год со дня свадьбы

Синди Кроуфорд вышла замуж за бывшего манекенщика, а теперь бизнесмена Рэнди Гербера в 1998-м году. Этот второй брак для супермодели, до этого она 4 года была женой известного голливудского актера Ричарда Гира. Но именно здесь она нашла настоящее счастье. В интервью она не раз признавалась, что не представляет свою жизнь без мужа. А сегодня, когда пара отмечает 21 год со дня свадьбы, знаменитая красавица решила еще раз выразить любовь и признание супругу с помощью соцсетей.

Синди и Рэнди отмечают 21 год со дня свадьбы (фото: instagram.com/cindycrawford; instagram.com/randegerber)

В честь такого события на своей странице в Instagram она поделилась архивным романтическим снимком со свадьбы – влюбленные и счастливые, они обнимаются и целуются в свадебном танце. Под фото она оставила эмоциональную подпись: «Рада отпраздновать этот день 21 год назад! С годовщиной @randegerber. Не могу представить это путешествие ни с кем другим. Я люблю тебя!». В свою очередь Рэнди также опубликовал не менее романтический снимок из семейного архива – пара обнимается на фоне моря, и написал: «Я не просто выбрал самую красивую девушку в мире, я выбрал девушку, которая сделала мой мир красивее. С юбилеем, мой Ангел!».

Сеть тут же взорвалась многочисленными комментариями и поздравлениями:

21 год, не верится! Счастливой годовщины вам!

Поздравляем от всей души!

Поздравляю обоих!

Вы самая красивая пара в мире! Желаю вам обоим самого лучшего, поздравляю!

Боже, это прекрасно

Какой секрет такой долгой любви?

Прекрасная пара, удачи вам!

Потерялась в любви

Как же это прекрасно!

Какая милая пара

Счастливой годовщины! Родственные души нашли друг друга

Вы благословлены Небесами

Какое прекрасное поздравление, Синди

Какие трогательные слова, вы оба ангелы!

Синди с детьми (фото: instagram.com/cindycrawford)

К слову, дети Синди и Рэнди – Пресли и Кайя – переняли от знаменитых родителей яркую внешность и амбициозность. Оба они пошли по стопам своих знаменитых родителей и стали моделями. И уже добились немалых успехов на этом поприще.