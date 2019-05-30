Вечно влюбленные: Синди Кроуфорд и ее муж трогательно поздравили друг друга с годовщиной свадьбы

Супермодель и ее муж отмечают 21 год со дня свадьбы
Синди Кроуфорд вышла замуж за бывшего манекенщика, а теперь бизнесмена Рэнди Гербера в 1998-м году. Этот второй брак для супермодели, до этого она 4 года была женой известного голливудского актера Ричарда Гира. Но именно здесь она нашла настоящее счастье. В интервью она не раз признавалась, что не представляет свою жизнь без мужа. А сегодня, когда пара отмечает 21 год со дня свадьбы, знаменитая красавица решила еще раз выразить любовь и признание супругу с помощью соцсетей.
Синди и Рэнди отмечают 21 год со дня свадьбы (фото: instagram.com/cindycrawford; instagram.com/randegerber)
В честь такого события на своей странице в Instagram она поделилась архивным романтическим снимком со свадьбы – влюбленные и счастливые, они обнимаются и целуются в свадебном танце. Под фото она оставила эмоциональную подпись: «Рада отпраздновать этот день 21 год назад! С годовщиной @randegerber. Не могу представить это путешествие ни с кем другим. Я люблю тебя!». В свою очередь Рэнди также опубликовал не менее романтический снимок из семейного архива – пара обнимается на фоне моря, и написал: «Я не просто выбрал самую красивую девушку в мире, я выбрал девушку, которая сделала мой мир красивее. С юбилеем, мой Ангел!».
Сеть тут же взорвалась многочисленными комментариями и поздравлениями:
Синди с детьми (фото: instagram.com/cindycrawford)
К слову, дети Синди и Рэнди – Пресли и Кайя – переняли от знаменитых родителей яркую внешность и амбициозность. Оба они пошли по стопам своих знаменитых родителей и стали моделями. И уже добились немалых успехов на этом поприще.