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Вечно влюбленные: Синди Кроуфорд и ее муж трогательно поздравили друг друга с годовщиной свадьбы

Lite » Мода 30.05.2019 - 11:27
Вечно влюбленные: Синди Кроуфорд и ее муж трогательно поздравили друг друга с годовщиной свадьбы
Синди Кроуфорд со своим супругом (фото: instagram.com/cindycrawford)

Супермодель и ее муж отмечают 21 год со дня свадьбы

Синди Кроуфорд вышла замуж за бывшего манекенщика, а теперь бизнесмена Рэнди Гербера в 1998-м году. Этот второй брак для супермодели, до этого она 4 года была женой известного голливудского актера Ричарда Гира. Но именно здесь она нашла настоящее счастье. В интервью она не раз признавалась, что не представляет свою жизнь без мужа. А сегодня, когда пара отмечает 21 год со дня свадьбы, знаменитая красавица решила еще раз выразить любовь и признание супругу с помощью соцсетей.

Вечно влюбленные: Синди Кроуфорд и ее муж трогательно поздравили друг друга с годовщиной свадьбыВечно влюбленные: Синди Кроуфорд и ее муж трогательно поздравили друг друга с годовщиной свадьбыСинди и Рэнди отмечают 21 год со дня свадьбы (фото: instagram.com/cindycrawford; instagram.com/randegerber)

В честь такого события на своей странице в Instagram она поделилась архивным романтическим снимком со свадьбы – влюбленные и счастливые, они обнимаются и целуются в свадебном танце. Под фото она оставила эмоциональную подпись: «Рада отпраздновать этот день 21 год назад! С годовщиной @randegerber. Не могу представить это путешествие ни с кем другим. Я люблю тебя!». В свою очередь Рэнди также опубликовал не менее романтический снимок из семейного архива – пара обнимается на фоне моря, и написал: «Я не просто выбрал самую красивую девушку в мире, я выбрал девушку, которая сделала мой мир красивее. С юбилеем, мой Ангел!».

Сеть тут же взорвалась многочисленными комментариями и поздравлениями:

  • 21 год, не верится! Счастливой годовщины вам!
  • Поздравляем от всей души!
  • Поздравляю обоих!
  • Вы самая красивая пара в мире! Желаю вам обоим самого лучшего, поздравляю!
  • Боже, это прекрасно
  • Какой секрет такой долгой любви?
  • Прекрасная пара, удачи вам!
  • Потерялась в любви
  • Как же это прекрасно!
  • Какая милая пара
  • Счастливой годовщины! Родственные души нашли друг друга
  • Вы благословлены Небесами
  • Какое прекрасное поздравление, Синди
  • Какие трогательные слова, вы оба ангелы!

Вечно влюбленные: Синди Кроуфорд и ее муж трогательно поздравили друг друга с годовщиной свадьбыСинди с детьми (фото: instagram.com/cindycrawford)

К слову, дети Синди и Рэнди – Пресли и Кайя – переняли от знаменитых родителей яркую внешность и амбициозность. Оба они пошли по стопам своих знаменитых родителей и стали моделями. И уже добились немалых успехов на этом поприще.

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