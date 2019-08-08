Все еще лучшая! 53-летняя Синди Кроуфорд блеснула спортивной фигурой в купальнике

Синди Кроуфорд (фото: instagram.com/cindycrawford)

Знаменитая модель демонстрирует стройную фигуру

Синди Кроуфорд – легендарная супермодель 90-х, которая буквально создала культ спортивного, пышущего здоровьем тела. Кто из девушек не мечтал быть похожей на соблазнительную красотку, которая к тому же учила весь мир, как достичь совершенства с помощью тренировок? Со временем к фитнесу Синди подключила правильное питание. И вот результат – в свои 53 года она выглядит просто восхитительно! В чем смогли воочию убедиться подписчики супермодели.

Синди Кроуфорд показала совершенное тело (фото: instagram.com/cindycrawford)

Несколько часов назад Синди, которая редко делится столь откровенными фото, показала себя в бордовом бикини, которое дополнила шляпкой и солнцезащитными очами. Она стоит на фоне озера, позируя во весь рост и демонстрируя длинные пышную грудь, стройные ноги, тонкую талию и рельефные руки. "Немного озерного света", – написала она под кадром. На отдых знаменитость отправилась уже более двух недель назад.

Модель отдыхает на озере (фото: instagram.com/cindycrawford)

Многочисленные подписчики звезды не смогли оставить такой кадр без внимания и буквально засыпали Кроуфорд восторгами. Причем первой не удержалась от теплых слов в сторону Синди 17-летняя Кайя Гербер. "Какая красивая", – написала юная красотка, которая пошла по стопам своей знаменитой мамы и уже вовсю покоряет подиумы. К слову, судя по странице девушки, она также присоединилась на отдыхе к Синди и отцу – Рэнди Герберу.

Кайя также показала свое фото с озера (фото: instagram.com/kaiagerber)

Кайя опубликовала фото на той же локации: роскошная природа, вода, деревья… Она для пляжного отдыха выбрала купальник с леопардовым принтом, который подчеркнул ее пышные, несмотря на всеми обсуждаемую худобу, формы. Дополнили бикини крупные очки Chanel – с этим брендом Гербер сотрудничает уже давно. А также заколка-краб – кстати, эта форма снова вернулась в моду. Выглядит девушка счастливой и умиротворенной, о чем говорит и подпись к фото: "Деревья – наши друзья".