Влюбилась в тебя снова: Ирина Билык трепетно поздравила мужа с днем рождения

Фото: Ирина Билык (instagram.com/bilyk_iryna)

Певица поделилась романтичным снимком с любимым

Ирина Билык не так часто видится со своим нынешним супругом и отцом ее младшего сына Асланом Ахмадовым - российский продюсер и фотограф живет и работает в Москве. Однако около недели назад мужчина приехал в Киев, где отлично проводит время с женой и малышом Табризом - к слову, ребенок как две капли воды похож на папу! Скорее всего, одной из причин приезда стало желание отпраздновать день рождения в кругу семьи - 12 февраля Ахмадову исполнилось 47 лет.

В честь праздничной даты Ирина поделилась на своей странице в Instagram нежным фото с мужем, на котором тот запечатлен без рубашки. Судя по темному цвету волос артистки, снимок не из новых.

В подписи она трепетно поздравила любимого супруга.

Фото: Ирина Билык с мужем (instagram.com/bilyk_iryna)

"Солнышко мое!!! Наше!!!

Всех, кто тебя знает и любит, как Талантище и Личность!

Готовясь к своему новому шоу, где ты выступаешь как режиссер программы....я влюбилась в тебя снова...

Таких, как ты нет и не будет!!

Самый талантливый и любимый!! Ты!

С Днем Рождения, Асланчик!!" - написала Билык.

"Люблю!" - тут же откликнулся именинник в комментариях.

Пользователи сети поспешили присоединиться к поздравлениям и оставили паре много теплых пожеланий.

Классные!!! Как хорошо Ире и в шоколадном цвете!!!!

Я присоединюсь к Поздравлениям Ирины Билык. С Днём рождения! Вас.

Поздравляю! Счастья!

Любимая красавица

Вітаю!

Супер

С именинником Вас!!! Вы идеальная пара

Поздравляю. Вы замечательная пара

Поздравляю!!! Счастья вам и огромной любви.....

С именинником Вас!! 2 огромных таланта вместе-это великая сила!!!!

Классные вы! Счастья вам!

Гарні дуже

Ірочка, Ви прекрасна!!!

@bilyk_iryna @aslanahmadov Какие вы красивые. Любви вам, счастья, долголнтия. Влюбляйтесь в него почаще, он неземной, талантище

Скриншот комментариев (instagram.com/bilyk_iryna)

Ранее Ирина Билык сделала честное признание о своих романах. Она отметили, что ранее могла позволить себе флирт с мужчинами, но сейчас ей просто этого не хочется: у артистки изменились желания и приоритеты.