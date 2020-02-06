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Малыш счастлив: Ирина Билык повеселилась от души с любимыми мужчинами

Lite » Новости шоу-бизнеса 06.02.2020 - 13:21
Малыш счастлив: Ирина Билык повеселилась от души с любимыми мужчинами
Фото: Ирина Билык с мужем Асланом Ахмадовым (instagram.com/bilyk_iryna)

Певица и ее муж с сыном вдоволь накатались на аттракционах

На днях Ирина Билык поделилась с поклонниками радостью: в Киев прилетел ее любимый муж – продюсер, художник и фотографом Аслан Ахмадов. Фаны певица в последнее время переживали за отношения пары, ведь живут супруги порознь, хоть и воспитывают сыночка Табриза, который как две капли воды похож на папу. Даже Новый год паре не удалось встретить вместе. Впрочем, Ирина мудро относится к ситуации, а каждый приезд любимого становится для не настоящим праздником.

Так, "звездная" семья решила не тратить времени зря и отправилась в один из киевских ТРЦ, где веселело провела время вместе. Табриз с мамой и папой катался на аттракционах и получал максимум удовольствия, а его счастливые родители также с головой окунулись в детство.

"Сегодня наконец-то все вместе и нам хорошо! Семья в сборе! Малыш счастлив! Какие аттракционы вы любите посещать, став взрослыми?" - поинтересовалась певица.

Фото: Ирина Билык с мужем и сыном (instagram.com/bilyk_iryna)

Поклонники артистки пришли в восторг от наблюдения за семейной идиллией. Они искренне пожелали паре счастья.

  • Это ж надо быть с папой одинаковыми
  • Молодцы! А, то уже поклонники твои, Ира, стали думать, что Вы не вместе
  • Счастья вам
  • Будьте счастливы!
  • Классные фото. Молодцы
  • Вы очень красивые и потрясающие, счастья вам и любви на долгие годы
  • Вы красивая пара, будьте счастливы
  • Какие вы классные
  • Класс

Скриншот комментариев

Ранее Ирина Билык сделала честное признание о своих романах. Она отметили, что ранее могла позволить себе флирт с мужчинами, но сейчас ей просто этого не хочется: у артистки изменились желания и приоритеты.

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