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Закохалася в тебе знову: Ірина Білик трепетно привітала чоловіка з днем народження

Lite » Новини шоу-бізнесу 12.02.2020 - 14:28
Закохалася в тебе знову: Ірина Білик трепетно привітала чоловіка з днем народження
Фото: Ірина Білик (instagram.com/bilyk_iryna)

Співачка поділилася романтичним знімком з коханим

Ірина Білик не так часто бачиться зі своїм нинішнім чоловіком і батьком її сина Асланом Ахмадовим - російський продюсер і фотограф живе і працює в Москві. Однак близько тижня тому чоловік приїхав у Київ, де відмінно проводить час з дружиною і малюком Табризом - до речі, дитина як дві краплі води схожа на тата! Швидше за все, однією з причин приїзду стало бажання відсвяткувати день народження в колі сім'ї - 12 лютого Ахмадову виповнилося 47 років.

На честь святкової дати Ірина поділилася на своїй сторінці в Instagram ніжним фото з чоловіком, на якому той зображений без сорочки. Судячи з темного кольору волосся артистки, знімок не з нових.

У підпису вона трепетно привітала коханого чоловіка.

Закохалася в тебе знову: Ірина Білик трепетно привітала чоловіка з днем народження

Фото: Ірина Білик з чоловіком (instagram.com/bilyk_iryna)

"Сонечко моє!!! Наше!!!
Всіх, хто тебе знає і любить, як Талант і Особистість!
Готуючись до свого нового шоу, де ти виступаєш як режисер програми....я закохалася в тебе знову...
Таких, як ти немає і не буде!!
Найталановитіший і коханий!! Ти!
З Днем Народження, Асланчик!!" - написала Білик.

"Люблю!" - тут же відгукнувся іменинник в коментарях.

Користувачі мережі поспішили приєднатися до привітань і залишили парі багато теплих побажань.

  • Класні!!! Як добре Ірі і в шоколадному кольорі!!!!
  • Я приєднаюсь до Привітань Ірини Білик. З Днем народження! Вас.
  • Вітаю! Щастя!
  • Улюблена красуня
  • Вітаю!
  • Супер
  • З іменинником Вас!!! Ви ідеальна пара
  • Вітаю. Ви чудова пара
  • Вітаю!!! Щастя вам і величезної любові.....
  • З іменинником Вас!! 2 величезних таланту разом-це велика сила!!!!
  • ви Класні! Щастя вам!
  • дуже Гарні
  • Ірочка, Ві прекрасне!!!
  • @bilyk_iryna @aslanahmadov Які ви красиві. Кохання вам, щастя, долголнтия. Закохуйтеся в нього частіше, він неземної, талантище

Закохалася в тебе знову: Ірина Білик трепетно привітала чоловіка з днем народження

Скріншот коментарів (instagram.com/bilyk_iryna)

Раніше Ірина Білик зробила чесне визнання свої романи. Вона відзначила, що раніше могла дозволити собі флірт з чоловіками, але зараз їй просто цього не хочеться: у артистки змінилися бажання і пріоритети.

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