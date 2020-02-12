Закохалася в тебе знову: Ірина Білик трепетно привітала чоловіка з днем народження

Фото: Ірина Білик (instagram.com/bilyk_iryna)

Співачка поділилася романтичним знімком з коханим

Ірина Білик не так часто бачиться зі своїм нинішнім чоловіком і батьком її сина Асланом Ахмадовим - російський продюсер і фотограф живе і працює в Москві. Однак близько тижня тому чоловік приїхав у Київ, де відмінно проводить час з дружиною і малюком Табризом - до речі, дитина як дві краплі води схожа на тата! Швидше за все, однією з причин приїзду стало бажання відсвяткувати день народження в колі сім'ї - 12 лютого Ахмадову виповнилося 47 років.

На честь святкової дати Ірина поділилася на своїй сторінці в Instagram ніжним фото з чоловіком, на якому той зображений без сорочки. Судячи з темного кольору волосся артистки, знімок не з нових.

У підпису вона трепетно привітала коханого чоловіка.

Фото: Ірина Білик з чоловіком (instagram.com/bilyk_iryna)

"Сонечко моє!!! Наше!!!

Всіх, хто тебе знає і любить, як Талант і Особистість!

Готуючись до свого нового шоу, де ти виступаєш як режисер програми....я закохалася в тебе знову...

Таких, як ти немає і не буде!!

Найталановитіший і коханий!! Ти!

З Днем Народження, Асланчик!!" - написала Білик.

"Люблю!" - тут же відгукнувся іменинник в коментарях.

Користувачі мережі поспішили приєднатися до привітань і залишили парі багато теплих побажань.

Класні!!! Як добре Ірі і в шоколадному кольорі!!!!

Я приєднаюсь до Привітань Ірини Білик. З Днем народження! Вас.

Вітаю! Щастя!

Улюблена красуня

Вітаю!

Супер

З іменинником Вас!!! Ви ідеальна пара

Вітаю. Ви чудова пара

Вітаю!!! Щастя вам і величезної любові.....

З іменинником Вас!! 2 величезних таланту разом-це велика сила!!!!

ви Класні! Щастя вам!

дуже Гарні

Ірочка, Ві прекрасне!!!

@bilyk_iryna @aslanahmadov Які ви красиві. Кохання вам, щастя, долголнтия. Закохуйтеся в нього частіше, він неземної, талантище

Скріншот коментарів (instagram.com/bilyk_iryna)

Раніше Ірина Білик зробила чесне визнання свої романи. Вона відзначила, що раніше могла дозволити собі флірт з чоловіками, але зараз їй просто цього не хочеться: у артистки змінилися бажання і пріоритети.