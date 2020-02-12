Закохалася в тебе знову: Ірина Білик трепетно привітала чоловіка з днем народження

Співачка поділилася романтичним знімком з коханим
Ірина Білик не так часто бачиться зі своїм нинішнім чоловіком і батьком її сина Асланом Ахмадовим - російський продюсер і фотограф живе і працює в Москві. Однак близько тижня тому чоловік приїхав у Київ, де відмінно проводить час з дружиною і малюком Табризом - до речі, дитина як дві краплі води схожа на тата! Швидше за все, однією з причин приїзду стало бажання відсвяткувати день народження в колі сім'ї - 12 лютого Ахмадову виповнилося 47 років.
На честь святкової дати Ірина поділилася на своїй сторінці в Instagram ніжним фото з чоловіком, на якому той зображений без сорочки. Судячи з темного кольору волосся артистки, знімок не з нових.
У підпису вона трепетно привітала коханого чоловіка.
Фото: Ірина Білик з чоловіком (instagram.com/bilyk_iryna)
"Сонечко моє!!! Наше!!!
Всіх, хто тебе знає і любить, як Талант і Особистість!
Готуючись до свого нового шоу, де ти виступаєш як режисер програми....я закохалася в тебе знову...
Таких, як ти немає і не буде!!
Найталановитіший і коханий!! Ти!
З Днем Народження, Асланчик!!" - написала Білик.
"Люблю!" - тут же відгукнувся іменинник в коментарях.
Користувачі мережі поспішили приєднатися до привітань і залишили парі багато теплих побажань.
Скріншот коментарів (instagram.com/bilyk_iryna)
Раніше Ірина Білик зробила чесне визнання свої романи. Вона відзначила, що раніше могла дозволити собі флірт з чоловіками, але зараз їй просто цього не хочеться: у артистки змінилися бажання і пріоритети.