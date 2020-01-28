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Ирина Билык пожаловалась, что уже не может флиртовать с мужчинами: Сейчас я другая

Lite » Новости шоу-бизнеса 28.01.2020 - 12:31
Ирина Билык пожаловалась, что уже не может флиртовать с мужчинами: Сейчас я другая
Ирина Билык (фото: instagram.com/bilyk_iryna)

Ирина также призналась, что все свободное время уделяет сыну

Ирина Билык в эксклюзивном интервью программе «Ранок з Україною» на канале «Украина» рассказала, что смущается от воспоминаний бывших, а также призналась, почему время от времени скучает без флирта с незнакомцами. В студии шоу «Ранок з Україною» народная артистка Украины Ирина Билык рассказала об отношениях с бывшими мужчинами. Оказалось, недавно звезда отдыхала с экс-бойфрендом Дмитрием Коляденко, который не на шутку заставил певицу покраснеть.

«Я люблю поговорить о том, что было. Мы недавно отдыхали большой компанией, и Дима Коляденко зачем-то на пляже начал рассказывать, какой я была, когда мы жили вместе. Я потом сказала: «Дима, еще одно слово и ты просто не выйдешь на этот пляж». Ведь он такие вещи говорил, что мне уже было стыдно. Но где-то в душе я очень волновалась, потому что, конечно, столько всего было классного и можно вспомнить все, что угодно. Об этом можно даже фильм снимать!» – призналась Ирина Билык в эфире канала «Украина».

Ирина Билык пожаловалась, что уже не может флиртовать с мужчинами: Сейчас я другая

Ирина Билык и Дмитрий Коляденко (фото: instagram.com/bilyk_iryna)

Ирина также отметила, что, хотя и находится в статусе жены, иногда очень скучает по прежним романам и по флирту с разными мужчинами.

«Романы, конечно, нужны! Хотя я замужем, но, когда остаюсь в Киеве, иногда думаю: «Блин, почему я уже не такая?! Когда-то я знакомилась с официантами, могла пофлиртовать с ведущим, а сейчас другая дом-работа». Хочется, но или воспитание не позволяет, или времени нет...», – прокомментировала артистка.

Ирина Билык пожаловалась, что уже не может флиртовать с мужчинами: Сейчас я другая

Ирина с сыном Табризом (фото: instagram.com/bilyk_iryna)

Впрочем, сейчас звезда занята другим, а именно подготовкой к большому юбилейному туру, во время которого сможет собрать всех своих бывших возлюбленных:

«6 апреля будет мой юбилейный сольный концерт, мне будет 50 лет! Кстати, это будет очень классный концерт, потому что никто не может понять, как это мне 50, а я еще прыгаю, такая веселая. Поэтому будут в зале и Дикусар, и Коляденко, и Никитин, и мой муж Аслан Ахмадов он на этот раз режиссер программы. Ну и вас приглашаю, Украина! Все почетные места для тех, кто меня любит я не говорю слова «любил».

Напомним, ранее Ирина Билык высказалась о разводе с мужем и отношениях с Коляденко.

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