Так выглядит счастье: Ирина Билык растрогала нежным фото с сыночком

Певица порассуждала о семейных ценностях
49-летняя певица Ирина Билык - мама двоих сыновей. Старший Глеб уже вырос и живет отдельно, а вот четырехлетний Табриз от последнего брака звезды с российским продюссером и фотографом Асланом Ахмадовым всегда с мамой. Кстати, недавно артистка прокомментировала свои отношения с бывшим мужем Дмитрием Коляденко, с которым она часто и тесно общается - по ее словам, они просто лучшие друзья и она не дает нынешнему супругу поводов для ревности.
Новым фото в своем Instagram Ирина растрогала поклонников, а также порассуждала о семейных ценностях. Исполнительница выложила нежный черно-белый снимок с сыночком Табризом, на котором с любовью обнимает малыша.
Мама и сын одеты в черную одежду и выглядят очень мило.
Фото: Ирина Билык с сыном (instagram.com/bilyk_iryna)
"Семейные ценности – не просто традиции, передающиеся из поколения в поколение. Это все, что семья переживает совместно внутри своей обители. Нет связи более прочной, чем семейные узы и не существует чувства более искреннего, чем родительская любовь. А что вы вкладываете в понятие "Семейные ценности"? Какие традиции существуют в вашей семье?" - прокомментировала кадр Билык.
Фолловеры поспешили оставить свои умиленные отзывы, отмечая, что так и выглядит настоящее счастье. Также многие написали, что Табриз очень похож на своего папу.
Скриншот комментариев (instagram.com/bilyk_iryna)
Напомним, ранее Дима Коляденко признался о возобновлении отношений с Ириной Билык. Он рассказал, что певица - его боевая подруга, и он с удовольствием делает ей дорогие подарки.