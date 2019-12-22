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Так выглядит счастье: Ирина Билык растрогала нежным фото с сыночком

Lite » Новости шоу-бизнеса 22.12.2019 - 12:06
Так выглядит счастье: Ирина Билык растрогала нежным фото с сыночком
Фото: Ирина Билык (instagram.com/bilyk_iryna)

Певица порассуждала о семейных ценностях

49-летняя певица Ирина Билык - мама двоих сыновей. Старший Глеб уже вырос и живет отдельно, а вот четырехлетний Табриз от последнего брака звезды с российским продюссером и фотографом Асланом Ахмадовым всегда с мамой. Кстати, недавно артистка прокомментировала свои отношения с бывшим мужем Дмитрием Коляденко, с которым она часто и тесно общается - по ее словам, они просто лучшие друзья и она не дает нынешнему супругу поводов для ревности.

Новым фото в своем Instagram Ирина растрогала поклонников, а также порассуждала о семейных ценностях. Исполнительница выложила нежный черно-белый снимок с сыночком Табризом, на котором с любовью обнимает малыша.

Мама и сын одеты в черную одежду и выглядят очень мило.

Так выглядит счастье: Ирина Билык растрогала нежным фото с сыночком

Фото: Ирина Билык с сыном (instagram.com/bilyk_iryna)

"Семейные ценности – не просто традиции, передающиеся из поколения в поколение. Это все, что семья переживает совместно внутри своей обители. Нет связи более прочной, чем семейные узы и не существует чувства более искреннего, чем родительская любовь. А что вы вкладываете в понятие "Семейные ценности"? Какие традиции существуют в вашей семье?" - прокомментировала кадр Билык.

Фолловеры поспешили оставить свои умиленные отзывы, отмечая, что так и выглядит настоящее счастье. Также многие написали, что Табриз очень похож на своего папу.

  • Так выглядит счастье!!! Мамин малыш, хотя похож на папу
  • Який Гарнюній синуля!
  • Какой хорошенький!!
  • Ну ангелочок,а не дитина, такий чистий погляд
  • Сынок на папу похож
  • Чарівний малюк
  • Какой ангельской красоты мальчик
  • Божественно
  • Вам так идёт Материнство.На мой взгляд самый лучшее что можно увидеть со стороны.
  • Ира, невероятно красивое фото
  • Дуже гарне, дуже чуйне, ніжне, зворушливе фото..., яке без слів передає всю материнську любов!!!
  • Какие Вы красивые

Так выглядит счастье: Ирина Билык растрогала нежным фото с сыночком

Скриншот комментариев (instagram.com/bilyk_iryna)

Напомним, ранее Дима Коляденко признался о возобновлении отношений с Ириной Билык. Он рассказал, что певица - его боевая подруга, и он с удовольствием делает ей дорогие подарки.

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