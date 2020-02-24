Владу повезло: Регина Тодоренко запечатлила интимный момент с мужем на камеру

Фото: Регина Тодоренко и Влад Топалов (instagram.com/reginatodorenko)

Телеведущая не стесняется показывать все грани семейной жизни в соцсетях

После утомительных многочасовых перелетов с маленьким сыночком с Мальдив, о которых она рассказала одному известному изданию и поделилась лайфхаками, как занять малыша в самолете, чтобы он не капризничал, Регина Тодоренко решила показать умилительные кадры в объятиях мужа Влада Топалова.

Загорелая Регина нежно прильнула губами к щеке супруга и сделала селфи. Улыбчивый Влад был явно доволен такому порыву, учитывая длительную разлуку с любимой женщиной.

Фото: Регина Тодоренко и Влад Топалов (instagram.com/reginatodorenko)

Стоит отметить довольно свежий и здоровый внешний вид исполнителя, учитывая, что не так давно он оказался на операционном столе, возможно так чудотворно на него подействовало возвращения жены и сыночка домой.

Подписчики так же отметили, что пара выглядит очень счастливой и излучает настоящую любовь, Владу очень повезло с такой невероятной девушкой рядом, а Регина может опереться на сильное и мужественное плечо супруга:

Вы такие молодцы, классные! Счастья вам

Наконец то Влад на фото разный и счастливый

Так приятно видеть это фото, а ещё приятней было наблюдать это в живую. Вы такие красивые

Какая вы красивая пара!

Вы такие милые

Мимимилюбовьнастоящая

Такие Лямурчики

Клёвые

Милые

Мне очень нравится ваша позитивная, удивительная семья! Храните ваши неземные чувства и пронесите их через года

Владу очень повезло с такой девушкой. Вы отличная пара и Влад заслуживает быть счастливым

Стоит напомнить, что на океаническом побережье Регина Тодоренко зря времени не теряла и старалась сфотографироваться во всех возможных ракусах. Так ранее загорелая Регина Тодоренко продемонстрировала точеную фигуру в бикини на берегу океана.