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Владу пощастило: Регіна Тодоренко засняла інтимний момент з чоловіком на камеру

Lite » Новини шоу-бізнесу 24.02.2020 - 12:28
Владу пощастило: Регіна Тодоренко засняла інтимний момент з чоловіком на камеру
Фото: Регіна Тодоренко і Влад Топалов (instagram.com/reginatodorenko)

Співачка не соромиться показувати всі грані сімейного життя в соцмережах

Після багатогодинних виснажливих перельотів з маленьким синочком з Мальдів, про які вона розповіла одному відомому виданню і поділилася лайфхаками, як зайняти малюка в літаку, щоб він не вередував, Регіна Тодоренко вирішила показати зворушливі кадри в обіймах чоловіка Влада Топалова.

Засмагла Регіна ніжно припала губами до щоки чоловіка і зробила селфі. Усміхнений Влад був явно задоволений таким поривом, враховуючи тривалу розлуку з коханою жінкою.

Владу пощастило: Регіна Тодоренко засняла інтимний момент з чоловіком на камеруФото: Регіна Тодоренко і Влад Топалов (instagram.com/reginatodorenko)

Варто відзначити досить свіжий і здоровий зовнішній вигляд виконавця, враховуючи, що не так давно він опинився на операційному столі, можливо так чудодійно на нього подіяло повернення дружини і синочка додому.

Підписники так само зазначили, що пара виглядає дуже щасливою і випромінює справжню любов, Владу дуже пощастило з такою неймовірною дівчиною поруч, а Регіна може спертися на сильне і мужнє плече чоловіка:

  • Ви такі молодці, класні! Щастя вам
  • Нарешті Влад на фото різний і щасливий
  • Так приємно бачити це фото, а ще приємніше було спостерігати це в живу. Ви такі гарні
  • Яка ви гарна пара!
  • Ви такі милі
  • Мімімілюбовсправжня
  • Такі Лямурчики
  • Кльові
  • Милі
  • Мені дуже подобається ваша позитивна, дивовижна родина! Зберігайте ваші неземні почуття і пронесіть їх через роки
  • Владу дуже пощастило з такою дівчиною. Ви чудова пара і Влад заслуговує бути щасливим

Варто нагадати, що на океанічному узбережжі Регіна Тодоренко даремно часу не гаяла і намагалася сфотографуватися у всіх можливих ракусах. Так раніше засмагла Регіна Тодоренко продемонструвала фігуру в бікіні на березі океану.

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Новини України Влад ТопаловРегіна Тодоренко
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