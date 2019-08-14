"Вишенка на торте": Вика из НеАнгелов восхитила образом в белом платье на фоне огромной сладости

Смеюха разбавила образ красными цветами
Вика Смеюха продолжает очаровывать поклонников яркими нарядами. При этом в одном из последних стильных образов солистку поп-группы НеАнгелы даже “перепутали” с невестой!
Так, на своей instagram-страничке Смеюха опубликовала новую серию фото и видео. Украинская певица отметила, что снимки были сделаны во время выступления НеАнгелов на частном празднике: “#корпоратив #крестины” - уточнила певица.
При этом на одном из фото Виктория позирует на фоне многоярусного роскошного торта белого цвета. Примечательно, что огромная сладость декорирована массивными крыльями.
Сама же Смеюха позирует в белоснежном платье из белого гипюра. Платье дополнительно декорировано рюшами, что делает образ еще более романтичным и невесомым. Также под прозрачным кружевным платьем видим черное мини-платье. Еще одна изюминка образа - черная баска. На ногах - лаковые туфли красного цвета. Кстати, в макияже акцент также сделан на красные губы.
Стильная Виктория из НеАнгелов (фото: instagram.com/vikanablack)
Сама же Виктория в шутку назвала себя “вишенкой” на этом торте.
“На заднем плане стоит шестиярусное ангельское искушение. А я, к нему - ещё та вишенка... к торту”, - пишет Виктория.
Конечно же, певица отдельно сфотографировала большую сладость.
Фото: instagram.com/vikanablack
Также Вика опубликовала один из фрагментов выступления.
Видео: instagram.com/vikanablack
Ну а поклонники украинской певицы поспешили оставить восторженные комментарии под ее новым образом:
Скриншот комментариев: instagram.com/vikanablack
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