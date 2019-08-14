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"Вишенка на торте": Вика из НеАнгелов восхитила образом в белом платье на фоне огромной сладости

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Смеюха разбавила образ красными цветами

Вика Смеюха продолжает очаровывать поклонников яркими нарядами. При этом в одном из последних стильных образов солистку поп-группы НеАнгелы даже “перепутали” с невестой!

Так, на своей instagram-страничке Смеюха опубликовала новую серию фото и видео. Украинская певица отметила, что снимки были сделаны во время выступления НеАнгелов на частном празднике: “#корпоратив #крестины” - уточнила певица.

При этом на одном из фото Виктория позирует на фоне многоярусного роскошного торта белого цвета. Примечательно, что огромная сладость декорирована массивными крыльями.

Сама же Смеюха позирует в белоснежном платье из белого гипюра. Платье дополнительно декорировано рюшами, что делает образ еще более романтичным и невесомым. Также под прозрачным кружевным платьем видим черное мини-платье. Еще одна изюминка образа - черная баска. На ногах - лаковые туфли красного цвета. Кстати, в макияже акцент также сделан на красные губы.

Стильная Виктория из НеАнгелов (фото: instagram.com/vikanablack)

Сама же Виктория в шутку назвала себя “вишенкой” на этом торте.

“На заднем плане стоит шестиярусное ангельское искушение. А я, к нему - ещё та вишенка... к торту”, - пишет Виктория.

Конечно же, певица отдельно сфотографировала большую сладость.

Фото: instagram.com/vikanablack

Также Вика опубликовала один из фрагментов выступления.

Видео: instagram.com/vikanablack

Ну а поклонники украинской певицы поспешили оставить восторженные комментарии под ее новым образом:

  • “Необыкновенная, ты такая нежная, вишенка!”
  • “Вика, отличный образ”
  • “Ты сама Ангел сладкий”
  • “Фея”
  • “Красоточка украинская! Наша вишенка любимая”
  • “Очень красивая, обворожительная, милая, стильная, гламурная!”
  • “От тебя перехватывает дыхание”
  • “Это искушение, это точно!”

Скриншот комментариев: instagram.com/vikanablack

Напомним, ранее Вика из НеАнгелов показала, как носить трендовый принт polka-dot. Вика сделала серию ярких фото в Одессе!

Также до этого Вика из НеАнгелов раскрыла секрет удачных пляжных фото. Поклонники оценили лайфхак, а так же великолепную фигуру певицы.

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