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"15-летняя девчонка": Вика из НеАнгелов показывает, как носить трендовый принт polka-dot

Lite » Мода 13.08.2019 - 20:31
"15-летняя девчонка": Вика из НеАнгелов показывает, как носить трендовый принт polka-dot
Вика Смеюха (фото: instagram.com/vikanablack)

Вика сделала серию ярких фото в Одессе

Вика Смеюха продолжает покорять поклонников своими невероятно яркими, стильными и, главное, трендовыми летними образами. При этом украинская певица, солистка поп-группы НеАнгелы не забывает и точеную фигуру продемонстрировать.

Так, на своей instagram-страничке Вика опубликовала серию фото, на которых позирует в ультратрендовом наряде этого лета. В кадре Смеюха позирует в летней комбинации из воздушной юбки и короткого топа на широких шлейках. Отметим, что короткие топы - must have этого лета!

Еще в гардеробе каждой уважающей себя модницы обязательно должно быть место для наряда в горошек. Романтический принт 80-х вновь актуален в этом году. При этом приветствуется крупный горошек! Как это демонстрирует Вика!

&quot;15-летняя девчонка&quot;: Вика из НеАнгелов показывает, как носить трендовый принт polka-dot

&quot;15-летняя девчонка&quot;: Вика из НеАнгелов показывает, как носить трендовый принт polka-dot

&quot;15-летняя девчонка&quot;: Вика из НеАнгелов показывает, как носить трендовый принт polka-dot

Стильная Вика из НеАнгелов (фото: instagram.com/vikanablack)

К слову, серия снимков была сделана в Одессе. В городе у Черного моря Смеюха не только выступила с концертом, но также и весело провела время с родными. Певица активно делилась фото и видео в разделе instagram-сториз.

Поклонники же певицы поспешили засыпать ее новые фото восторженными комментариями. Многие похвалили 33-летнюю исполнительницу за ее роскошную фигуру - результат постоянных тренировок и силы воли!

  • “Шикарная девушка!”
  • “Кто это за девочка пятнадцати лет??”
  • “Позитивная и яркая”
  • “Ярче любой голливудской звезды) Шикарная))”
  • “Славная девчуха, обажаю вас без макияжа, просто чудо!!”
  • “Вику в этом образе прямо вижу в последнем фильме Тарантино)”
  • “Талия…”
  • “Вы просто супер) напишите, на какой диете сидите. Буду очень благодарна”

&quot;15-летняя девчонка&quot;: Вика из НеАнгелов показывает, как носить трендовый принт polka-dot

Скриншот комментариев: instagram.com/vikanablack

Кстати, позже Вика опубликовала видео с выступления в Одессе. Певица отметила, что здесь они презентовали новый хит группы НеАнгелы - песню “До и После”.

“Песня, разделившая вечер на ДО И ПОСЛЕ! Нам было так приятно разделить с вами новую честную НЕАНГЕЛЬСКУЮ историю. Уже не терпится дождаться следующей встречи!” - прокомментировала видео Смеюха.

Видео: instagram.com/vikanablack

Напомним, ранее Вика из НеАнгелов раскрыла секрет удачных пляжных фото. Поклонники оценили лайфхак, а так же великолепную фигуру певицы.

Еще одной идеей удачных фото Вика поделилась так же из живописного уголка Украины. Девушка позировала на балконе закутавшись в белоснежное одеяло и совсем не использовала мейкап. Кадры получились милыми и передали атмосферу свежести и раннего утра.

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Новости Украины Вика СмеюхаНеАнгелы
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