"Вишенька на торті": Віка з НеАнгелів захопила образом в білій сукні на тлі величезної солодощі

Смеюха розбавила образ червоними кольорами
Віка Смеюха продовжує зачаровувати шанувальників яскравими вбраннями. При цьому в одному з останніх стильних образів солістка поп-групи НеАнгели навіть "переплутали" з нареченою!
Так, на своїй instagram-сторінці Смеюха опублікувала нову серію фото і відео. Українська співачка зазначила, що знімки були зроблені під час виступу НеАнгелів на приватному святі: "#корпоратив #хрестини", - уточнила співачка.
При цьому на одному з фото Вікторія позує на тлі багатоярусного розкішного торта білого кольору. Примітно, що величезна насолода декорована масивними крилами.
Сама ж Смеюха позує в білосніжній сукні з білого гіпюру. Сукня додатково декорована рюшами, що робить образ ще більш романтичним і невагомим. Також під прозорим мереживним платтям бачимо чорну міні-сукню. Ще одна родзинка образу - чорна баска. На ногах - лакові туфлі червоного кольору. До речі, у макіяжі акцент також зроблено на червоні губи.
Стильна Вікторія з НеАнгелів (фото: instagram.com/vikanablack)
Сама ж Вікторія жартома назвала себе "вишенькою" на цьому торті.
“На задньому плані стоїть шестиярусна ангельська спокуса. А я, до нього - ще та вишенька... до торта", - пише Вікторія.
Звичайно ж, співачка окремо сфотографувала велику насолоду.
Фото: instagram.com/vikanablack
Також Віка опублікувала один з фрагментів виступу.
Відео: instagram.com/vikanablack
Ну а шанувальники української співачки поспішили залишити захоплені коментарі під її новим образом:
Скріншот коментарів: instagram.com/vikanablack
Нагадаємо, раніше Віка з НеАнгелів показала, як носити трендовий принт polka-dot. Віка зробила серію яскравих фото в Одесі!
Також до цього Віка з НеАнгелів розкрила секрет вдалих пляжних фото. Шанувальники оцінили лайфхак, а так само чудову фігуру співачки.