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"Вишенька на торті": Віка з НеАнгелів захопила образом в білій сукні на тлі величезної солодощі

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Смеюха розбавила образ червоними кольорами

Віка Смеюха продовжує зачаровувати шанувальників яскравими вбраннями. При цьому в одному з останніх стильних образів солістка поп-групи НеАнгели навіть "переплутали" з нареченою!

Так, на своїй instagram-сторінці Смеюха опублікувала нову серію фото і відео. Українська співачка зазначила, що знімки були зроблені під час виступу НеАнгелів на приватному святі: "#корпоратив #хрестини", - уточнила співачка.

При цьому на одному з фото Вікторія позує на тлі багатоярусного розкішного торта білого кольору. Примітно, що величезна насолода декорована масивними крилами.

Сама ж Смеюха позує в білосніжній сукні з білого гіпюру. Сукня додатково декорована рюшами, що робить образ ще більш романтичним і невагомим. Також під прозорим мереживним платтям бачимо чорну міні-сукню. Ще одна родзинка образу - чорна баска. На ногах - лакові туфлі червоного кольору. До речі, у макіяжі акцент також зроблено на червоні губи.

Стильна Вікторія з НеАнгелів (фото: instagram.com/vikanablack)

Сама ж Вікторія жартома назвала себе "вишенькою" на цьому торті.

“На задньому плані стоїть шестиярусна ангельська спокуса. А я, до нього - ще та вишенька... до торта", - пише Вікторія.

Звичайно ж, співачка окремо сфотографувала велику насолоду.

Фото: instagram.com/vikanablack

Також Віка опублікувала один з фрагментів виступу.

Відео: instagram.com/vikanablack

Ну а шанувальники української співачки поспішили залишити захоплені коментарі під її новим образом:

  • "Незвичайна, ти така ніжна, вишенька!"
  • "Віка, відмінний образ"
  • "Ти сама Ангел солодкий"
  • "Фея"
  • “Красоточка українська! Наша вишенька улюблена"
  • "Дуже красива, чарівна, мила, стильна, гламурна!"
  • "Від тебе перехоплює подих"
  • "Це спокуса, це точно!"

Скріншот коментарів: instagram.com/vikanablack

Нагадаємо, раніше Віка з НеАнгелів показала, як носити трендовий принт polka-dot. Віка зробила серію яскравих фото в Одесі!

Також до цього Віка з НеАнгелів розкрила секрет вдалих пляжних фото. Шанувальники оцінили лайфхак, а так само чудову фігуру співачки.

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