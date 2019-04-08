Вика из НеАнгелов показала самый бесценный подарок

Виктория Смеюха из популярной украинской группы "НеАнгелы", которая ранее насмешила поклонников забавным видео верхом на коне, опубликовала в сети порцию милых фото и поделилась со своими фанами рассказом о бусах, которые ее племянница Лиза сделала сама для нее. Кадры певица выложила в своем Instagram.

На снимках видно, как они нежатся на весеннем солнышке на пляже. На Вике разноцветное украшение из макарошек, которое она получила в подарок от девочки.

Фото: instagram.com/vikanablack

Артистка отметила, что и она подготовила презент для Лизы - это улитки.

"Посмотрите, какие у меня красивые бусы! Это Лизончик сама мне сделала, из макарошек! Такие подарки бесценны! А я ей взамен подарила улиток Ахатин. Так что мы квиты", - подписала Вика снимки.

Фото: instagram.com/vikanablack

Также певица спросила своих поклонников, какие они получали от близких трогательные подарки.

В комментариях к сообщению подписчики Вики рассказывают о своих милых подарках и отмечают, что они действительно бесценны:

Фото: instagram.com/vikanablack

Ой, вы такие милые! Я сразу бусы заметила, думала из чего они! Мне сын дарит открытки своими руками на 8-е марта и дочь тоже с Садика. Но уже он покупать стал подарки, мило конечно, и я все ценю и берегу, а их открытки особенно. Они у меня перед носом годами висят возле рабочего стола;

Мне доченька постоянно что-то лепит, делает своими руками, рисует. На Журавлевский пляж в Харькове похоже кстати;

Мне браслет из фольги скрученной шариками сынок подарил. А второй сын все время стихи пишет на листики про маму и подсовывает в сумочку, чтоб на работе нашла;

Я от своих племяшек получала много подарков, сделаны ими лично! Это действительно бесценно и трогательно;

Мне ребенок зажим от штор на шею, как колье дарил;

Рисунок от своей любимой дочери;

Подружки;

Почему у девочки нигде не видно мамы? Ее бабушка воспитывает и Вика?

Фото: instagram.com/vikanablack

Как сообщалось ранее, не так давно Вика из "НеАнгелов" показала мечтательную прогулку вдоль побережья в Мариуполе.

Также мы писали о том, что Виктория Смеюха из группы "НеАнгелы" взбудоражила аппетитными формы в бикини во время отдыха на острове Бали.

Напомним, что Вика – одна из звезд украинского шоу-бизнеса, которая может похвастаться действительно идеальным телом. Она достаточно часто старается мотивировать поклонников, публикуя короткие видео тренировок, на которых также делится рекомендациями.