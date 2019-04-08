Вика из НеАнгелов показала самый бесценный подарок

Вика Смеюха из группы НеАнгелы показала фото с подарком от племянницы
Виктория Смеюха из популярной украинской группы "НеАнгелы", которая ранее насмешила поклонников забавным видео верхом на коне, опубликовала в сети порцию милых фото и поделилась со своими фанами рассказом о бусах, которые ее племянница Лиза сделала сама для нее. Кадры певица выложила в своем Instagram.
На снимках видно, как они нежатся на весеннем солнышке на пляже. На Вике разноцветное украшение из макарошек, которое она получила в подарок от девочки.
Фото: instagram.com/vikanablack
Артистка отметила, что и она подготовила презент для Лизы - это улитки.
"Посмотрите, какие у меня красивые бусы! Это Лизончик сама мне сделала, из макарошек! Такие подарки бесценны! А я ей взамен подарила улиток Ахатин. Так что мы квиты", - подписала Вика снимки.
Фото: instagram.com/vikanablack
Также певица спросила своих поклонников, какие они получали от близких трогательные подарки.
В комментариях к сообщению подписчики Вики рассказывают о своих милых подарках и отмечают, что они действительно бесценны:
Фото: instagram.com/vikanablack
Фото: instagram.com/vikanablack
Как сообщалось ранее, не так давно Вика из "НеАнгелов" показала мечтательную прогулку вдоль побережья в Мариуполе.
Также мы писали о том, что Виктория Смеюха из группы "НеАнгелы" взбудоражила аппетитными формы в бикини во время отдыха на острове Бали.
Напомним, что Вика – одна из звезд украинского шоу-бизнеса, которая может похвастаться действительно идеальным телом. Она достаточно часто старается мотивировать поклонников, публикуя короткие видео тренировок, на которых также делится рекомендациями.