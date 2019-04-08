Віка з НеАнгелів показала найбезцінніший подарунок

Віка Смеюха з групи НеАнгели показала фото з подарунком від племінниці
Вікторія Смеюха з популярної української групи "НеАнгели", яка раніше насмішила шанувальників кумедним відео верхи на коні, опублікувала в мережі порцію милих фото і поділилася зі своїми фанами розповіддю про буси, які її племінниця Ліза зробила сама для неї. Кадри співачка виклала у своєму Instagram.
На знімках видно, як вони ніжаться на весняному сонечку на пляжі. На Вікторії різнобарвна прикраса з макарошек, яку вона отримала в подарунок від дівчинки.
Фото: instagram.com/vikanablack
Артистка зазначила, що і вона підготувала подарунок для Лізи - це равлики.
"Подивіться, яке у мене красиве намисто! Це Лизончик сама мені зробила, з макарошек! Такі подарунки безцінні! А я їй натомість подарувала равликів Ахатин. Так що ми квити", - підписала Віка знімки.
Фото: instagram.com/vikanablack
Також співачка запитала своїх шанувальників, які вони отримували від близьких зворушливі подарунки.
У коментарях до повідомлення підписники Вікі розповідають про власні милі подарунки і зазначають, що вони дійсно безцінні:
Фото: instagram.com/vikanablack
Фото: instagram.com/vikanablack
Як повідомлялося раніше, не так давно Віка з "НеАнгелів" показала мрійливу прогулянку вздовж узбережжя в Маріуполі.
Також ми писали про те, що Вікторія Смеюха з групи "НеАнгели" розбурхала апетитними форми в бікіні під час відпочинку на острові Балі.
Нагадаємо, що Віка – одна з зірок українського шоу-бізнесу, яка може похвалитися дійсно ідеальним тілом. Вона досить часто намагається мотивувати шанувальників, публікуючи короткі відео тренувань, на яких також поділяється рекомендаціями.